Birleşik Krallık Kraliyet Gözlemevi Greenwich tarafından yürütülen Astronomi Fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmayı Fotoğrafçı Shuchang Dong, "Altın Yüzük" adlı fotoğrafıyla kazandı.

Günümüzde bilinmezliklerle dolu evrene dair birçok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalarda da belge niteliğiyle fotoğrafa sık sık başvuruluyor. Uzay ajansları, astronotlar ya da bilim insanları tarafından çekilmiş göz alıcı fotoğraflar görüyoruz. Fotoğraf teknolojisinin gelişmesi evlerimizin balkonundan bile samanyolunun eşsiz güzelliklerini kaydedebilmemizi sağladı. Gelişen teknolojiyle uzaya meraklı fotoğraf severlerin muhteşem fotoğraflarını daha sık görür olduk. Öyle ki artık fotoğrafçılığın altında Astrofotoğrafçılık dalı oluştu.

İngiltereli sigorta şirketi Liberty Specialty Markets ve BBC Sky at Night Dergisi bu yıl 13.sü gerçekleşen bir Astronomi Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Birleşik Krallık Kraliyet Gözlemevi Greenwich tarafından yürütülen yarışma, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçıyı bir araya getirerek birbirinden etkileyici fotoğrafları görmemizi sağlıyor.

Yarışmayı “Altın Yüzük” kazandı

Yarışmaya bu yıl 75 ülkeden 4500’ün üzerinde fotoğrafçı katılmıştı. Birincilik ödülünü Fotoğrafçı Shuchang Dong, "Altın Yüzük'" adlı fotoğrafıyla kazandı. Dong bu fotoğrafı 21 Haziran 2020’de meydana gelen güneş tutulması sırasında, Tibet’te Fujifilm’in aynasız modeli XT-4 ile çekti. 10.000 sterlinlik büyük ödülü kazanan Dong’un fotoğrafı yarışmadaki diğer başarılı fotoğraflarla oluşturulan bir seçki ile Ulusal Denizcilik Müzesi'nde sergilenecek.

Her yıl evren hakkında ufkumuzu açan ve muazzam bir görsel şölen sunan yarışmanın gelecek yıllardaki kazananlarını merakla bekliyoruz.