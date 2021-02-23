Yayıncı kuruluş ile yaşamış olduğu gerginlik nedeniyle maç önü ve sonu röportajlara Be Fair yazılı tişörtler ile çıkan Fenerbahçe, beIN Sports ile mahkemelik oluyor. Aktarılan bilgilere göre beIN Sports, kendi logosunu "Be Fair" yazısı ile güncelleyen Fenerbahçe'nin fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini savunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ile Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim bitmek tükenmek bilmiyor. İki kurum arasında bir türlü anlaşma sağlanamaması üzerine konu şimdi de mahkemeye taşınıyor.

Sporseverlerin bildiği üzere Fenerbahçe futbol takımı ve teknik ekibi bir süredir maç önü ve maç sonu röportajlara beIN Sports logosundaki beIN ve Sports kelimeleri yerine “Be Fair” (Adil ol) yazan tişörtler ile çıkıyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu maçlarda da reklam panolarında aynı “Be Fair” yazılı logolar yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin "Be Fair" logolu tişörtlerine beIN Sports'tan tepki: Fikri mülkiyet hakkının ihlal ediyor

Fenerbahçe’nin bu protestosunu başlarda maç önü ve sonu röportajları yayınlamayarak savuşturan beIN Sports, şimdi ise konuyu resmi makamlara taşımayı planlıyor. İngiliz medyasından City A.M'de yer alan bir habere göre beIN Sports, Fenerbahçe’nin beIN Sports logosunu “Be Fair” olarak değiştirmesini “fikri mülkiyet hakkının ihlali” olarak değerlendirerek konuyu mahkemeye taşıyor.

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik nasıl başladı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hande Sümertaş, Galatasaray’daki görevinden istifa ederek beIN Sports'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti. İlerleyen dönemde ise Fenerbahçe, VAR görüntülerinin Hande Sümertaş’ın isteği ile manipüle edildiğini öne sürerek bir anlamda fitili ateşlemişti.

Söz konusu olayın ardından iki kurum arasında “tatlı sert” bir gerginlik yaşanırken beIN Sports’un Fenerbahçe’nin bile olmayan bir maçta taraftar tezahüratı yayın seçeneğine Fenerbahçe’ye küfür edilen bir tezahüratı eklemesi ve söz konusu skandal için özür mesajını “19.05”te yayınlaması, Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden olmuştu. O günden bu yana Fenerbahçe futbol takımı, yayıncı kuruluşun kameralarını kendisine çevirdiği her en “Be Fair” logolu tişörtleriyle görünüyor.