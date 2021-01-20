Milletvekilinden beIN Sports'la İlgili Büyük İddia

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un Türkiye'den kaçmak istediğini, ligin oyuncu kalitesinin büyük düşüş yaşadığını söyledi.

Dün akşam Haber Global'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan ve Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan eski futbolcu ve mevcut Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye'nin en üst seviye futbol ligi olan Süper Lig’in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports hakkında oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’i kimsenin yayınlamak istemediğini, oyuncu kalitesinin geçmiş dönemdekilere kıyasla düştüğünü ifade eden Sancaklı, mevcut yayıncı beIN Sports'un ise Türkiye’den “kaçmak istediğini” öne sürdü.

Saffet Sancaklı: Mesut Arsenal'de oynasaydı alabilirler miydi?

“beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. Örneğin İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor” şeklinde konuşan Sancaklı, Süper Lig’in oyuncu kalitesiyle ilgili olarak ise şu şekilde konuştu:

“Niye yayınlasın seni? Mesela sen İngiliz bir adamsın, Türkiye ligini neden seyretmezsin? Niye para ödesin adam? Türkiye liginin üç seneki önceki oyuncu kalitesiyle şimdi aynı mı? Beşiktaş'ın şampiyon olduğu seneki kadroyu saysana? Sosa'yı nereden aldı Trabzonspor? Milan'dan. Hadi alsınlar şimdi? Mesut Arsenal'de oynasaydı alabilirler miydi?”