BeIN Sports'tan, Süper Lig Takımlarına Görüntü Paylaşma İzni

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan BeIN Sports, yeni bir karar aldı. Alınan karar, Süper Lig takımlarının sosyal medya hesapları üzerinden görüntü paylaşabilmesinin önünü açıyor. Ancak BeIN Sports, bu paylaşımları belirli şartlara tabi tutmuş durumda.

Türkiye Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu bir süredir BeIN Sports. Her hafta oynanan lig maçlarının tümü, BeIN Sports aracılığıyla ve belirli bir ücret karşılığında Türkiye'deki futbolseverlerle buluşuyor. Üstelik BeIN Sports, Türkiye'deki futbol takımlarının maçlarına ait görüntülerle ilgili yaptırım hakkına da sahip ve hatta, bu durum bir süredir tartışmaların odağındaydı.

BeIN Sports, geçtiğimiz dönemde Süper Lig takımlarına maçlardan görüntü paylaşmayı yasaklamıştı. Bununla birlikte artık, Süper Lig takımları sosyal medya hesapları üzerinden görüntü paylaşabilecekler. Ancak BeIN Sports, bu konuda Türkiye'deki futbol kulüplerine bazı şartlar sunuyor. Yani kulüpler ancak bu şartları sağlamaları durumunda görüntü paylaşımı yapabilecekler.

Kulüpler, maç başına ortalama 15 saniye görüntü paylaşabilecekler

BeIN Sports'un aldığı yeni karar Medipol Başakşehir Sosyal Medya Koordinatörü Gökhan Yılmaz tarafından paylaşılan bir tweet ile ortaya çıktı. Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda BeIN Sports'un şartlarına da değindi. Paylaşıma göre BeIN Sports, kulüplerin sosyal medya paylaşımlarının takımlara ve Süper Lig'e zarar vermeyecek şekilde olması gerektiği ve aylık bir dakika ile sınırlı olacağı şartlarını sunmuş durumda.

Farklı bir spor haber sitesi üzerinden yayılan bir habere göre ise BeIN Sports, daha farklı şartlar sunuyor. Bu şartlardan ilki, kulüplerin paylaşabileceği görüntünün aylık bir dakikayla sınırlanacağı, ikincisi ise yayınlanacak içeriklerin hakem hatalarından oluşmaması gerektiği yönünde. Habere göre BeIN Sports'un üçüncü şartı ise yapılacak paylaşımların önce kendilerine gönderilmesi gerektiği yönünde. Yani kulüpler, paylaşımlarını önce BeIN Sports'a gönderecekler, onay gelmesi haline sosyal medyada paylaşabilecekler.

BeIN Sports'un takımlara maç görüntülerini paylaşma izni verecek olması geç kalınmış ancak sevindirici bir haber. Bununla birlikte ayda minimum 4 lig maçı yapan bir futbol takımının maç başına sadece 15 saniye görüntü yayınlayabilecek olması fazlasıyla düşündürücü. Kulüplerin bu karara nasıl tepki vereceklerini bekleyip göreceğiz.