beIN Sports, 17. Hafta Maçlarını Ücretsiz Yayınlayacak

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, yarın itibarıyla platformdaki tüm kanalların kilidini açacak ve 1 Ocak 2020 tarihine kadar da açık bırakacak. Bu süreçte beIN Sports aboneleri hem Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmalarını hem de EuroLeague maçlarını ücretsiz izleme imkanı yakalayacaklar.

Sabah saatlerinde sizlere, Sony'nin PlayStation 4 kullanıcıları için bir yılbaşı hediyesi hazırladığından bahsetmiştik. Şimdiyse yine benzer bir haberle karşınızdayız. Üstelik bu kez hediye verecek olan şirket, Türkiye'nin en çok sevdiği spor dalı olan futbolla ilgili. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, müşterileri için hazırladığı yeni yıl sürprizini duyurdu.

beIN Sports tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, 27 Aralık itibarıyla beIN Sports'ta yer alan tüm kanallara erişebilecekler. Yani beIN Sports kullanıcıları, yarın itibarıyla Süper Lig maçları da dahil olmak üzere beIN Sports'ta yer alan tüm kanallara ücretsiz olarak erişebilecekler. Bu durum, Digitürk kullanıcılarının Süper Lig'in 17. haftasını ücretsiz olarak izleyebilecekleri anlamına geliyor.

Tüm beIN Sports üyeleri, bu hediyeden 1 Ocak 2020, saat 00:00'a kadar faydalanabilecekler. Yani neredeyse bir hafta boyunca beIN Sports'un tüm kanalları, müşterilerin hizmetine sunulmuş olacak. Kullanıcılar ayrıca, beIN CONNECT üzerinden de beIN Sports'un spor kanallarına erişim sağlayabilecekler. Üstelik söz konusu kanalların kilidinin açılacağı süre boyunca beIN Sports aboneleri, EuroLeague maçlarını da ücretsiz izleme fırsatı yakalayacaklar.

Süper Lig'in 17. haftasında ücretsiz yayınlanacak maçlar şu şekilde;