Önümüzdeki Yıllarda Çıkması Beklenen Otomobil Modelleri

Otomobil sektörü teknolojinin de etkisiyle hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişim gösteriyor. Üstelik otomobil haberlerini incelediğimiz zaman görüyoruz ki bugüne kadar bu gelişmelerin yalnızca fragmanını görmüşüz, çok daha fazlasına hazır olmanız gerekiyor. Gelin önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen otomobil modellerinden bazılarına ve öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Her yıl yeni otomobil modelleri ile tanışmaya alıştık ancak özellikle son on yılda karşılaştığımız modeller, otomobilseverleri çok daha fazla heyecanlandıran cinsten. Her gün bir yenisini duyduğumuz otomobil haberleri sayesinde bu dünyada yaşanan gelişmeleri ve teknolojinin böyle bir alandaki etkisini görmek mümkün. Önümüzdeki yıllarda otomobil dünyasında yaşanacak gelişmeler ise gördüklerimizin yalnızca birer fragman olduğunu düşündürüyor.

Ünlü otomobil firmaları tarafından yapılan açıklamalar ve düzenlenen uluslararası fuarlar, önümüzdeki yıllarda otomobil teknolojilerinin geleceği noktayı gözler önüne seriyor. Üstelik bu gelişmeler yalnızca birkaç model ile sınırlı değil. Her markanın her sınıftan yeni modelinde daha önce hiç görmediğimiz sistemlerle karşılaşmaya hazır olmalıyız. İşte önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen otomobil modellerinden bazıları ve öne çıkan özellikleri

Önümüzdeki yıllarda çıkmasını beklediğimiz otomobil modelleri:

7 saniyede 100’e çıkıyor: Abarth 500 2023

Fiat’ın alt şirketlerinden biri olan Abarth tarafından üretilecek model, Fiat 500’ün geliştirilmiş bir versiyonu olacak. 2023 yılının ortalarında çıkması beklenen Abarth 500 modelinin 7.0 saniyede 100 km / s hıza ulaşacağı iddia ediliyor.

Agresif dış tasarım: Audi R8 Final Edition

Audi R8 modelinin üretimi yakında duracak ve yerine çok daha gelişmiş bir versiyonu olan Audi R8 Final Edition gelecek. 2022 yılının sonlarında tanıtılması beklenen Audi R8 Final Edition, 650 beygir gücüne ve çok daha agresif bir dış tasarım yapısına sahip olacak.

İlk elektrikli ve dört çeker model: Chevrolet Corvette E-Ray

Chevrolet Corvette E-Ray markanın ilk elektrikli arabası olmakla kalmıyor, aynı zamanda ilk dört çekerli versiyon olması ile öne çıkıyor. Güç çıkışının 600 beygirden fazla olacağı düşünülen Chevrolet Corvette E-Ray, 2023 ortalarında otomobilseverlerle buluşacak.

Güçlü motor: Honda Civic Type R

2023 yılının ilk aylarında piyasaya sunulması beklenen Honda Civic Type R’nin Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak standart versiyonu 326 beygir gücüne sahip olacak. Bu gücü 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindir motordan alacak. Model alıştığımız altı ileri manuel şanzıman ile gelecek.

Elektrikli ve güçlü: Lotus Type 133

Elektrikli Crossover modelin sedan versiyonu olarak düşünebileceğimiz Lotus Type 133, gelecekten gelmiş gibi görünüyor. 2023 yılının ortalarında otomobilseverlerle buluşması beklenen Lotus Type 133 en az 592 beygir gücüne sahip olması ile dikkat çekiyor.

Farklı şanzıman seçenekleri: Pagani C10

Tahmini 2 milyon dolarlık satış fiyatı ile dikkat çeken Pagani C10, 12 Eylül 2022 tarihinde tanıtılacak. Mercedes - AMG çift turbo 6.0 litre V12 motora sahip olacak olan model, farklı şanzıman seçenekleri ile otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.

Verimlilik ön planda: Porsche 911 Hibrit

Evet, hem Porsche hem de hibrit. Duyurulduğu günden beri herkesin heyecanla beklediği Porsche 911 Hibrit, plug in hybrid kullanmıyor. Porsche 911 Hibrit modeli elbette verimliliği ön planda tutacak ancak ilk günden beri performans konusunda özenle çalışıldığı biliniyor.

Karbon fiber tavan: Toyota Supra GRMN

2023 yılının ilk aylarında gelmesi beklenen Toyota Supra GRMN, M3 ve M4 modellerinde gördüğümüz karbon fiber tavan ile dikkat çekiyor. BMW marka S58 3.0 litre çift turboşarj sıralı altı motora sahip olacak olan Toyota Supra GRMN, yaklaşık 533 beygir gücünde olacak.

Gelişmiş güç aktarım sistemi: Audi A6 Avant E-Tron

Audi A6 Avant E-Tron, uzun tavanlı özel bir versiyon olması ile dikkat çekiyor. 2024 yılının ortalarında gelmesi beklenen Audi A6 Avant E-Tron, Audi A6 E-Tron ile birçok benzer özellik taşımasına rağmen çok daha gelişmiş bir güç aktarma sistemine sahip olacak.

Benzersiz bir tasarım: Chevrolet Camaro Collector Edition

Otomobilseverleri en çok heyecanlandıran modellerden bir tanesi olan Chevrolet Camaro Collector Edition ile 2024 yılının ortalarında tanışacağız. 6.2 litrelik LT2 V8 motora sahip olacağı düşünülen Chevrolet Camaro Collector Edition, yaklaşık 495 beygir gücünde olacak.

Gelecekten gelmiş gibi: 2025 Aston Martin Vanquish

Aston Martin’in geleceğe göz kırpan modellerinden biri olarak kabul edilen Aston Martin Vanquish, 2025 yılının ortalarında piyasaya sunulacak. Bu modelde şirketin geliştirdiği çift turbo V6 hibrit motor değil, Mercedes - AMG plug in hybrid destekli çift turbo V8 kullanılacak.

Sınırlı sayıda üretim: Cadillac Celestiq

Cadillac Celestiq, markanın ürettiği en iddialı sedanlardan bir tanesi olacak. 2024 yılının sonlarına doğru görmeyi beklediğimiz model hakkında tek bilinen, şirketin özel bir ultium pil kullacağı ama bu pil özel olarak üretildiği için sınırlı sayıda üretim beklendiği.

1000 beygir gücünde: Chevrolet Corvette Zora

Chevrolet Corvette Zora, Chevrolet markasının ürettiği Corvette C8 modelinin bir üst versiyonu olacak. Chevrolet Corvette Zora modelinde E-Ray hibrit ile çift turbo V8 motor birleşecek. Bu birleşim sonucu olarak modelin yaklaşık 1000 beygir gücüne sahip olacağı iddia ediliyor.

Her gün bir yenisini duyduğumuz ve her seferinde heyecanımızı daha da arttıran yakın zamanda bizi bekleyen otomobil modellerinden bazılarını listeledik ve kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Heyecanla beklediğiniz başka modeller varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.