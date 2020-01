2020’de Çıkarak Yeni Bir Çağ Başlatacak 14 Oyun

2020 yılı PC, Playstation ve Xbox için oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Kursağımızda kalan ya da yıllar sonra bile unutamayacağımız yeni oyunlar bu sene piyasaya çıkacak. Biz de tüm bu oyunlara yakından bakarak onları özel yapan şeyleri anlattık.

Geçtiğimiz yıl beklenenden daha kısır geçen oyun sektörü için 2020 ilaç gibi gelecek. Hatta 2020’yi bundan yıllar sonra “Ne seneydi be!” diyerek hatırlamamızı sağlayacak, oldukça özel birçok oyun geliyor. Ayrıca sürpriz yapıp düşük beklentileri haksız çıkarması mümkün oyunlar da listede var.

13 yıl sonra çıkacak yeni bir Half-Life oyunu, başka hiçbir oyunda bulamadığımız tadı veren Mount & Blade serisinin geri dönüşü, gözlerimiz yaşlı beklediğimiz The Last of Us Part II… Sayılacak daha bir sürü oyun var. Ancak önce 2020’yi bu kadar özel, bu oyunları bu kadar umut verici yapan şey ne onu bir açıklayalım.

Bu oyunlar neden “yeni bir çağ” başlatacak?

Oyun dünyasında yeni nesile geçiş yapılan seneler hep unutulmaz oyunlara sahne olmuştur. Çünkü bu senelerde hâli hazırda piyasada olan konsollar artık güçlerinin sınırını zorlayan, ustalık eserleri oyunlara ev sahipliği yapar. Aynı zamanda yeni konsolların iyi pazarlanabilmesi için de yeni neslin ne kadar güçlü olacağını gösteren, iddialı oyunlar yapılır.

Böyle zamanlarda Xbox ve Playstation markaları arasındaki rekabet iyice kızışıyor. Biz oyunculara da rekabetin ortaya çıkardığı harika oyunları oynamak düşüyor. Örnek vermek gerekirse Xbox 360’ın çıkış yaptığı 2005 senesi, Playstation markasının en ikonik serilerinden birisi olan God of War’un başladığı sene oldu.

Playstation 3’ün çıkış yaptığı 2006 senesi ise Xbox markasının en çok sevilen serilerinden birine başlangıç yaptı. 2019 yılının yaz aylarında Gears 5 ismiyle devam eden Gears of War serisi, başlangıcını Playstation 3’ün çıkmasından tam dört gün önce, 7 Kasım 2006’da yaptı.

Biraz daha yakın zamana gelelim. Playstation 4 ve Xbox One’ın çıkış yaptığı 2013 senesi, devamı yıllardır beklenen, yakın zamanda da çıkış yapacak olan The Last of Us oyununun çıkış yaptığı sene oldu. Aynı şekilde neredeyse 7 yıldır eskimek bilmeyen GTA V de 2013 yılında piyasaya sürüldü.

Tabii ki yalnızca konsollar üzerinden gitmek PC platformuna çok büyük haksızlık olur. konsolların yeni nesile geçmesini bilgisayar oyuncuları da dört gözle bekler. Çünkü hem bilgisayara hem de konsollara çıkış yapan oyunlar yeni nesle geçişin ardından bilgisayarda da kalite atlar.

2020'de çıkacak oyunlar (Özet Liste):

Watch Dogs: Legion

Doom Eternal

Mount & Blade II: Bannerlord

Resident Evil 3 Remake

Cyberpunk 2077

Marvel's Avengers

Dying Light 2

Skull and Bones

Half-Life: Alyx

Halo Infinite

Senua's Saga: Hellblade II

Final Fantasy 7 Remake

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

PC, Playstation ve Xbox platformlarına çıkış yapacak oyunlar:

Watch Dogs: Legion

Yapımcı: Ubisoft Toronto

Çıkış tarihi: 6 Mart 2020 - Ertelendi

Tür: Aksiyon, macera

Watch Dogs: Legion fragman:

Ubisoft’un sevilen serilerinden biri olan Watch Dogs, daha önce seride görülmemiş iddialarla geri dönüyor. İngiltere’nin Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılması sonucu bir teknoloji distopyası hâline gelen Londra, polis görevi gören drone’lar ile korunuyor. Albion isimli bir güvenlik şirketi, şehrin kontrolünü elinde tutuyor.

Gelelim oyunu heyecan verici kılan detaylara. İlk olarak oyunda bulunan her NPC’nin kontrol edilebiliyor olması çeşitlilik için umut verici. Her karakterle farklı stratejiler izlenebilecek. Böylece oyunda ana karakter diyebileceğimiz bir karakter bulunmayacak. Aynı zamanda bir karakter öldüğü zaman geri getirilemeyecek.

Haziran 2019’da yapılan bir duyuruyla oyunun 6 Mart 2020’de çıkacağı açıklanmıştı. Ancak Ekim 2019’da yapılan bir açıklamayla çıkış tarihinin gelişim sürecini arttırmak adına 2020-2021 mali yılı aralığına ertelendiği söylendi. 2020-2021 mali yılı, 2020 yılının Nisan ayında başlayacak ve 2021’in Nisan ayında sonlanacak. Genel tahminler oyunun 2020’de çıkacağı yönünde olduğu için listemize dâhil ettik.

Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-560 / AMD Phenom II X4 805

RAM: 4 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360X

DirectX sürümü: 11

Depolama: 40 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4670K / AMD FX-8370

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX sürümü: 11

Depolama: 40 GB

Doom Eternal

Yapımcı: id Software

Çıkış tarihi: 20 Mart 2020

Tür: Birinci şahıs nişancı

Doom Eternal fragman:

FPS dünyasının en saygıdeğer serilerinden biri olan Doom, id Software tarafından 2016 yılında yeniden yapılarak eleştirmenler tarafından olumlu puanlar almıştı. Yeniden yapılan Doom’un devam oyunu olacak olan Doom Eternal’da da id Software firmasının parmağı olacak. O yüzden 2016’da çıkan oyunu beğenenler eğer bir gecikme olmazsa 20 Mart 2020’de özledikleri seriye kavuşacaklar.

Oyunla ilgili ilgi çekici detaylardan bir tanesi, 2016 yılında çıkan Doom’a kıyasla iki kat daha fazla iblis olacak. Ayrıca oyundaki silah sayısı da arttırılmış olacak. Bu silahlardan bir tanesi yeni Ballista. Ballista, patlayıcı oklar atan, görünüşüyle arbaleti andıran bir silah olacak.

En heyecan verici detaylardan biri ise oyunu başkalarına karşı oynayabiliyor olmak. Oyunu oynarken, farklı insanlar sizin oyununuza iblis olarak katılabilecekler. Tabii ki istemeyenler bu özelliği kapatabilecek. Konuyla ilgili oyunun yapımcılarından Marty Stratton, artık yalnızca bir Doom oyunu değil, aynı zamanda bir Doom evreni inşa ettiklerini söylüyor.

Doom Eternal sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

DirectX sürümü: 11

Depolama: 55 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-9770 / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 290

DirectX sürümü: 11

Depolama: 55 GB

Mount & Blade II: Bannerlord

Yapımcı: TaleWorlds

Çıkış tarihi: Mart 2020

Tür: Aksiyon, rol yapma

Mount & Blade II: Bannerlord fragman:

Türk oyuncuların gururu, dünya çapında oyuncuların hayranı olduğu Mount & Blade serisi, geçen 9 yılın ardından sonunda yeni bir oyuna kavuşuyor. Önceki oyunların yarattığı sükse, oyun dünyasına kattığı şeyler göz önünde bulundurulduğu zaman heyecanlanmamak elde değil. Üstelik bu sefer elimizde bir çıkış tarihi de var.

Mount & Blade serisinin türüne ve dönemine göre oldukça zengin olan siyaset, politika ve ekonomi yönetimi Bannerlord ile bir hayli güçlenecek. Oyuncular isterlerse kasap, değirmen ve ahır gibi işletmeler açabilecekler. Kralları, lordları ve diğer karakterleri ikna etmek için seriye Bannerlord ile eklenen ikna sistemi kullanılacak.

Karakter gelişim ekranı da önceki oyunlara göre çok daha şık ve ayrıntılı duruyor. Önceki oyunlardan farkı, yetenekleri direkt olarak geliştirmek yerine, her bir yeteneğe odak puanı harcayarak o yetenekle ilgili eylemleri oyun içinde gerçekleştirmek gerekmesi. Son olarak, oyundaki tüm (oyuncu dahil) karakterler eceliyle ya da savaş meydanında ölebilecek. Yerlerine çocukları geçecek.

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Belirtilmemiş

İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 6 GB

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 / Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 60 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Belirtilmemiş

İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 60 GB

Not: Belirtilen sistem gereksinimleri erken erişim için geçerli. Stabil sürüm yayınlandığı zaman değişebileceği belirtiliyor.

Resident Evil 3 Remake

Yapımcı: Capcom

Çıkış tarihi: 3 Nisan 2020

Tür: Hayatta kalma, korku

Resident Evil 3 Remake fragman:

Capcom, Resident Evil 2 Remake ile birlikte inanılmaz derecede başarılı bir yapım ortaya çıkardı. Yakalanan başarıdan sonra serinin en sevilen oyunlarından biri olan Resident Evil 3 için de Remake yapılması hayranlar tarafından sıkça istendi. Capcom da böyle bir fırsatı kaçırmayarak hayranları sevindirdi.

Resident Evil 2 Remake’in korkutucu atmosferini düşününce, Nemesis’in Resident Evil 3 Remake atmosferini ne kadar korkunç bir hâle getireceğini tahmin bile edemiyoruz. Ancak Jill Valentine ve Carlos Oliveria ile Nemesis’e karşı yeniden savaş vermenin heyecan verici olacağına eminiz.

1999 çıkışlı orijinal Resident Evil 3’ün yeni grafik ve mekaniklerle zenginleşince ortaya nasıl bir oyun çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca yeni bir çok oyunculu oyun olması beklenen Resident Evil: Project Resistance’ın da Resident Evil 3 Remake ile birlikte verilecek olması güzel bir detay. Son olarak: “STARS!”.

Resident Evil 3 Remake sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 760 / AMD Radeon 260

DirectX sürümü: 11

Depolama: Belirtilmemiş

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB

DirectX sürümü: 11

Depolama: 30 GB

Cyberpunk 2077

Yapımcı: CD Projekt

Çıkış tarihi: 16 Nisan 2020

Tür: Aksiyon, rol yapma

Cyberpunk 2077 fragman:

The Witcher serisiyle rol yapma oyunları kitabını baştan yazan CD Projekt, ilk kez birinci şahıs kamerasıyla oynanan bir oyun geliştiriyor. FPS oynanış, CD Projekt rol yapma öğeleriyle birleşince ortaya çıkacak sonuç da tabii ki umut verici. Nisan ayında, oyuncuların uzun süredir hasret kaldığı dinamikleri sunan bir yapım bizleri karşılayabilir.

Son yıllarda oyun dünyasına adeta bir zehir gibi giren “microtransaction” modeline sahip olmayan oyun, muhtemelen Witcher oyunlarında olduğu gibi 18 yaş sınırına sahip olacak. Oyun, yenilikçi ve daha dinamik bir diyalog ekranıyla birlikte rol yapma oyunlarına yeni bir soluk getirecek. Oldukça kalabalık, tonlarca aktiviteye sahip olan şehirler sıradan diyalog ekranları yüzünden canlılığını kaybetmeyecek.

Rol yapma oyunlarının en önemli dinamiklerinden biri olan çevre etkileşimi de Cyberpunk 2077 ile birlikte farklı bir boyuta taşınacak. Vinçleri patlatarak yere düşürülen araçlar siper olarak kullanılabilecek, dükkanların konumlarını sokaklarda bulduğumuz broşürlerden öğrenebileceğiz. Tüm bunlar oyunda bulunan Johnny Silverhand isimli karaktere Keanu Reeves’in can vermesiyle birleşince elimize ne geçiyor? Muhtemelen bir başyapıt!

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 960

DirectX sürümü: 11 GB

Depolama: 70 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen R5 1600

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 64 Nano

DirectX sürümü: 11

Depolama: 70 GB

Marvel’s Avengers

Yapımcı: Crystal Dynamics

Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2020

Tür: Aksiyon, macera

Marvel’s Avengers fragman:

Marvel Sinematik Evreni’nin günümüzde ne aşamada olduğunu tartışmaya gerek bile yok. 10 yılı aşkın bir süre boyunca sinemaları neredeyse eline geçiren Marvel, bu başarısını oyun dünyasına da taşımayı hedefliyor. Filmlerden çok daha farklı bir konu işleyecek olan Marvel’s Avengers, bu amaç uğrunda yapılan oyunların ilki olacak.

Bir Marvel hayranı ister tek başına, isterse de arkadaşlarıyla birlikte farklı Avengers üyelerini kontrol edebildiği bir oyundan başka ne ister? Hele ki Gamescom’da gösterilen oynanış videosuyla birlikte düşük kalan beklentiler bir hayli artmışken.

Oyunda Captain America, Iron Man, Black Widow, Hulk ve Thor olmak üzere orijinal Avengers ekibinin tüm üyeleri kullanılabilir olacak. Şimdilik Ant-Man’in de bu karakterlere ekleneceği biliniyor. İlerleyen zamanlarda birçok farklı karakter de eklenebilir. Karakterlerin kendilerine has bir oynanışa sahip olması durumunda, uzun süre unutulmayacak bir oyun olacağı kesin.

Marvel’s Avengers sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 960

DirectX sürümü: 11 GB

Depolama: 50 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-67000K / AMD Ryzen R5 1600

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

DirectX sürümü: 11

Depolama: 50 GB

Dying Light 2

Yapımcı: Techland

Çıkış tarihi: 2020 ilkbaharı

Tür: Aksiyon, macera, hayatta kalma

Dying Light 2 fragman:

2015 yılında çıkan ilk Dying Light, içinde barındırdığı parkur ve korku öğeleriyle yakın zamanın en iyi zombi oyunu olma başarısını net bir şekilde göstermişti. Bu sebeple listemize ilk oyunu güzel yapan detayların daha da geliştirilmiş olduğu Dying Light 2’yi koymamak ayıp olurdu.

Farklı kararların farklı sonuçlara yol açmasıyla rol yapma öğeleri serpilmiş Dying Light 2, ilk oyuna kıyasla tam dört kat daha büyük bir haritaya sahip olacak. Yani parkur yapmak için inanılmaz büyüklükte bir alanımız olacak. Aynı zamanda çok daha fazla karanlık bölge ve zombiyle baş etmemiz gerekecek.

Parkur tarafındaki gelişmeler harita büyüklüğüyle de sınırlı kalmayacak. Oyunun baş tasarımcısı Tymon Smektala’nın söylediğine göre, parkur yaparken kullanılabilecek hareketlerin sayısı iki katına çıkarılıyor. Bir yandan üstümüze atlayan zombilerle uğraşırken, iplerle binadan binaya atlayabileceğiz.

Dying Light 2 sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-4160 / FX 6300

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 970

DirectX sürümü: 12

Depolama: 65 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4790K / AMD FX-9590

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 980 Ti

DirectX sürümü: 12

Depolama: 65 GB

Skull and Bones

Yapımcı: Ubisoft Singapore

Çıkış tarihi: 2020

Tür: Aksiyon, macera

Skull and Bones fragman:

Uzun yıllar önce duyurulan ve sonrasında adından asla söz edilmeyen Skull and Bones, 2020 yılı içerisinde çıkış yapması beklenen oyunlardan. Çok oyunculu modun daha ön planda olacağı oyun, korsanlık ve deniz savaşı temalarını taşıyacak. Oynanış videolarında da görülebileceği gibi, harika deniz savaşlarına sahne olan Assassin’s Creed: Black Flag’in oyuna büyük bir etkisi var.

Oyun her ne kadar çok oyunculu moda ağırlık veriyor olsa da isteyenlerin oynayabileceği bir hikâyesi de olacak. Çok oyunculu moda ağırlık verilmesi, hikâye modunun zayıf kalmasına sebep olacak gibi görünüyor olabilir ancak oyunu yapan ekibin neredeyse Assassin’s Creed: Black Flag’i yapan ekiple aynı olması umut verici.

Çok oyunculu modda her oyuncunun kendi savaş gemisi olacak. Oyuncular arasında geçen gemi savaşları zaman zaman Yunan mitolojisinde yer alan Kraken canavarının ortaya çıkması gibi doğa üstü olaylara tanık olacak. Bu arada Skull and Bones’un da Ubisoft tarafından 2020-2021 mâli yılı içerisinde çıkış yapacağı açıklandı.

Skull and Bones sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 960 / AMD Radeon R9 380

DirectX sürümü: 12

Depolama: 50 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen R5 1600

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX sürümü: 12

Depolama: 50 GB

PC özeli olan tek oyun:

Half-Life: Alyx

Yapımcı: Valve Corporation

Çıkış tarihi: Mart 2020

Tür: Birinci şahıs nişancı

Half-Life: Alyx fragman:

Her oyuncunun bir şekilde yolunun kesiştiği Half-Life serisi… FPS dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri. Yıllardır üçüncüsü beklenen ama asla yapılmayan bir seri. Sonunda oyuncuların isteğine kulak asmaya karar veren Valve, bunu yine şaşırtacak bir şekilde yaptı. Hem hikâyeyi devam ettirmeyen hem de yalnızca VR üzerinden oynanabilen bir oyun ortaya çıkardı.

Oyun Half-Life ve Half-Life 2 zamanının arasında geçiyor. Half-Life 2 ile hayatımıza giren Alyx Vance ana karakter olacak. Yalnızca VR üzerinden oynanabilir olması, geniş çevrelere ulaşmasına engel olabilir ancak çoğu oyuncunun güzel bir oyun olacağı konusunda Valve’a güveni tam.

Oynanış tarafında ise Valve tarafından onaylanan şeyler arasında bulmaca çözmek, çevreyle detaylı şekilde etkileşime geçebilmek gibi detaylar yer alıyor. Korkutucu Half-Life atmosterinin VR ile nasıl yansıtılacağı, buna kaç insanın kalbinin dayanacağı ise merak konusu.

Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD RX 580

DirectX sürümü: 11

Depolama: 50 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen R5 1600

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 64 Air 8 GB

DirectX sürümü: 11

Depolama: 50 GB

Not: Oyun Valve Index, HTC Vive ve Oculus Rift gibi PC uyumlu tüm sanal gerçeklik gözlükleriyle oynanabilecek.

Xbox ve PC özel oyunları:

Halo Infinite

Yapımcı: 343 Industries

Çıkış tarihi: 2020 sonu

Tür: Birinci şahıs nişancı

Halo Infinite fragman:

2015 yılında çıkan ve eleştirmenlerden oldukça yüksek puan alan alan Halo 5’in hikâyesi, Halo Infinite ile devam edecek. Fragmanda görüldüğü kadarıyla zırhında teknolojik anlamda azaltmaya gidecek olan Master Chief, Slipspace isimli yeni oyun motoruyla geliştirilen Halo Infinite’de de bizlerle beraber olacak.

Halo’nun Instagram hesabında paylaşılan bir videoya göre, oyunun seslendirmen ekibinde Gyoza isimli, Pug türü bir köpek yer alacak. Gyoza’nın kimi seslendireceği şu an için bilinmese de uzaylıları seslendireceği tahmin ediliyor. Videoda Gyoza’nın ne kadar yetenekli olduğu net bir şekilde görülüyor. :)

Oyun haritalarını özelleştirmeyi ve başka oyuncularla paylaşmayı sağlayan “Forge” modu Halo Infinite’te yer alacak. Bu da oyuncular için oldukça güzel bir haber. Ayrıca Forge modu, Halo Infinite ile seriye geri dönen tek özellik değil. Halo: Reach’de bulunan, omuzluklara kadar geliştirmeyi mümkün kılan zırh sistemi Halo Infinite’te de benzer bir şekilde yer alacak..

Halo Infinite sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 960

DirectX sürümü: 11

Depolama: 50 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen R5 1600

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1070

DirectX sürümü: 11

Depolama: 50 GB

Senua’s Saga: Hellblade II

Yapımcı: Ninja Theory

Çıkış tarihi: 2020 sonu/2021 başı

Tür: Aksiyon, macera, hack and slash

Senua’s Saga: Hellblade II fragman:

Game Awards 2019 etkinliğinde Xbox Series X’i duyuran Microsoft, Senua’nın insanın içine işleyen hikâyesini anlatan Hellblade oyununun devamını da sürpriz bir şekilde duyurdu. Çıkış tarihi açıklanmadı ancak 2020’nin Kasım-Aralık aylarında çıkacak olan Xbox Series X’in çıkış oyunlarından biri olacağını tahmin ediyoruz. Yani çok büyük ihtimalle 2020 sona ermeden Hellblade II elimizde olacak.

Oyunla ilgili açıklanan neredeyse hiçbir şey yok ancak ilk oyunun arkasındaki Ninja Theory’nin yeni oyunu da hazırlayan ekip olması umut vadediyor. Şimdilik söylenebilecek tek bir şey var. O da fragmana bakılırsa ilk oyundan çok daha karanlık bir atmosferde geçen bir oyunun bizleri beklediği.

Senua’s Saga: Hellblade II sistem gereksinimleri:

Minimum (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 960 / AMD Radeon R9 380

DirectX sürümü: 11

Depolama: 50 GB

Önerilen (Tahmini):

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen R5 1600

RAM: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

DirectX sürümü: 11

Depolama: 50 GB

Playstation özel oyunları:

Final Fantasy 7 Remake

Yapımcı: Square Enix

Çıkış tarihi: 3 Mart 2020

Tür: Aksiyon, rol yapma

Final Fantasy 7 Remake fragman:

Oyuncuların gönlünde apayrı bir yere sahip olan Final Fantasy serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Final Fantasy 7, günümüz teknolojisi ile buluşuyor. Oyunun hayranları uzunca bir süre Square Enix’e Final Fantasy 7’yi yeniden yapması yönünde istekler yağdırmıştı. Square Enix ise E3 2015’te bu isteklere kulak vererek oyunu duyurdu.

Square Enix’in oyunla ilgili detaylı bilgi vermesi 4 sene sürdü. E3 2019’da oyunun önündeki perde kalktı. Oyunculara oyunla ilgili heyecanlandırıcı detaylar gösterildi. Gösterilen detaylardan biri yenilenmiş dövüş sistemi. Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 15’tekine benzeyen dövüş mekaniklerine sahip olacak. En güzeli ise, yeni sistemi istemeyen oyuncular, eski sistemin iyileştirilmiş bir hâlini kullanabilecek.

Oyunun yönetmeni Tetsuya Nomura, oyunun hikâyesinde bazı değişiklikler olacağını söyledi. Tabii ki değişiklikler hikâyenin önemli noktalarını etkilemeyecek. Ancak yine de bir yenilik hissi taşıyacak. Bu arada oyunun bölümler hâlinde yayınlanacağını da hatırlatalım. 3 Mart 2020’de çıkacak olan bölüm, orijinal oyunda 5 ila 10 saat arası bir oynanışa sahip olan Midgar bölgesinde geçecek.

Not: Oyun yalnızca bir sene için Playstation 4’e özel kalacak. Daha sonra PC ve Xbox One için de çıkış yapması bekleniyor.

The Last of Us Part II

Yapımcı: Naughty Dog

Çıkış tarihi: 29 Mayıs 2020

Tür: Aksiyon, macera

The Last of Us Part II fragman:

Naughty Dog’un ne kadar başarılı bir geliştirici olduğunu bir kere daha kanıtlayan, adeta “Bir oyun ağlayarak nasıl oynanır?” sorusunun cevabı niteliğindeki ilk oyunuyla birlikte oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan The Last of Us, uzun yıllardır istenen ve beklenen devam oyunuyla birlikte Playstation kullanıcılarını heyecanlandırıyor.

Bütün oyuncuların aklında olan soruların yayınlanan fragmanla giderilmesiyle Joel’in de bir parçası olacağını öğrendiğimiz oyun, Playstation 4’ün bütün gücünü kullanacağa benziyor. Hem grafikler hem de oynanış mekanikleri açısından ne kadar ileride bir oyun olduğunu yukarıdaki fragmanı izleyerek görmek mümkün.

İlk oyunun dinleye dinleye doyulmayan müziğini yapan Gustavo Santaolalla’nın devam oyunu için dönüş yapacağı da biliniyor. Kısacası ilk oyunuyla baba olmayı öğreten The Last of Us, ikinci oyunuyla kalplerimizi paramparça yapmak için geri dönüyor. Bize de Mayıs ayına kadar sabırsızlıktan parmaklarımızı yememek düşüyor.

Not: O efsane besteyi dinlemek isteyenleri şöyle alalım, arkada çalarken yazıya devam edin. :)

Ghost of Tsushima

Yapımcı: Sucker Punch Productions

Çıkış tarihi: 2020

Tür: Aksiyon, macera

Ghost of Tsushima fragman:

Playstation’a çıkan ilk Türkçe dublajlı oyunlardan biri olan Infamous 2’nin yapımcılığını üstlenen Sucker Punch, bir samuray hikâyesiyle birlikte geri dönüyor. Canlandıracağımız Jin Saka isimli bir karakterle, Japon topraklarını işgal eden Moğol İmparatorluğuna karşı savaş vereceğimiz Ghost of Tsushima, 1274 yılında yaşanmış gerçek olaylara dayanan bir hikâyeye sahip olacak.

Gizlilik, kılıç ve kanca kullanımı gibi eylemlerle çeşitlilik üzerine kurulu olacağı düşünülen bir oyun Playstation sahiplerini bekliyor. Ayrıca bu çeşitlilik oyunun Feodal Japonya’da geçen açık dünyasıyla birlikte desteklenecek. Harika renklere ve detaylara sahip olan bu dünya, görsel açıdan da oyuncuları tatmin edecek gibi görünüyor.

Oyunun çıkış tarihi her ne kadar açıklanmamış olsa da Playstation 4’e çıkacağını biliyoruz. 2020’nin sonunda Playstation 5’in çıkacağını göz önünde bulundurursak, Ghost of Tsushima’nın 2020 bitmeden raflarda yerini alacağını tahmin etmek mümkün.

Sistem gereksinimleri şimdilik yanıltıcı olabilir:

Listeyi incelerken bilgisayara çıkış yapacak oyunların sistem gereksinimlerinin çoğunun tahmini olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi henüz bu oyunların çıkmasına belli bir süre olduğu için sistem gereksinimlerinin resmî olarak açıklanmamış olması. Ancak resmî gereksinimler açıklanmadan önce tahminlerde bulunan platformlar var. O yüzden şimdilik yazımızda bu tahminlere yer verdik.

Henüz tahmini olan bu gereksinimler resmî olarak açıklandığı zaman bazılarının değişmesi mümkün. Bazı oyunlarda daha güçsüz donanımlar yeterli olabilecekken, bazılarında da daha güçlü donanımlara ihtiyaç duyulabilir. O yüzden resmî gereksinimler açıklanmadan kolları sıvamamak ya da hayal kırıklığına uğramamak en doğrusu.

2020’de çıkacak ya da çıkış yapması beklenen diğer oyunlar:

2020 yılı listede bulunmayan ancak yine de çok sayıda oyuncuyu memnun edebilecek potansiyelde oyunlara da ev sahipliği yapacak. Çıkış yaptıkları zaman bu oyunlara da bir şans vermek isteyebilirsiniz.

Listedeki oyunlara kafa tutabilecek ancak listeye koymadığımız oyunlar da var. Bunun sebebi bu oyunların çıkış tarihlerinin henüz açıklanmamış olması. Bazıları 2020’de piyasaya sürülerek sürpriz yapabilir. Şimdi hem küçük çaplı hem de 2020’de iddialı bir çıkış yapması muhtemel oyunlara bakalım.

Yakuza: Like a Dragon - 16 Ocak 2020

Ori and the Will of the Wisps - 11 Şubat 2020

Dreams - 14 Şubat 2020

Marvel's Iron Man VR - 28 Şubat 2020

Gods & Monsters - Şubat 2020

Nioh 2 - 13 Mart 2020

Hollow Knight: Silksong - 12 Haziran 2020 (İddia)

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine - 2020

LEGO Star WARS The Skywalker Saga - 2020

Psychonauts 2 - 2020

Minecraft Dungeons - 2020

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - (Mart 2020 olarak açıklanmıştı. İleri bir tarihe ertelendi.)

Beyond Good & Evil 2 - açıklanmadı

Elden Ring - Çok düşük bir ihtimal olsa da Haziran 2020'de çıkacağı iddiaları var.

2020 yılında çıkacak olan ve çıkması beklenen oyunlara baktığımız yazımızın sonuna geldik. Dileriz hep birlikte çıkışıyla birlikte bizi hayal kırıklığına uğratmayan oyunlarla dolu bir sene geçiririz. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. 2020’de sizi en çok heyecanlandıran oyunlar hangileri? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz, sabırsızlıkla beklediğiniz oyunlar var mı?