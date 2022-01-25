Belarus'ta kendilerini "Siber Partizanlar" olarak isimlendiren hackerlar, ülkenin demir yolu sistemlerini hacklediler. Sistemdeki hemen her birimi şifreleyen hackerlar, bu saldırıyı Rusya'nın ülkeye girişini ve buradan da Ukrayna'ya geçişini engellemek için yaptıklarını duyurdular.

Coğrafyamız, uzun süredir bildiğiniz gibi. Orta Doğu bölgesindeki karışıklıklar yetmiyormuş bir süredir de hemen kuzeyimiz oldukça gergin. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olaylar, artık neredeyse işgal boyutuna gelmiş durumda.

Yaşanan olayların sonucu nereye varır bilinmez ancak yaşanan son gelişmeler, kuzeydeki gerilimin iyiden iyiye tırmandığını gözler önüne seriyor. Çünkü bu kez de Beyaz Rusyalı (Belarus) hackerlar, Rusya'yı sinirlendirecek bir adım attı. Kendilerine "Siber Partizanlar" diyen bir grup hacker, Belarus demir yollarının sistemini hackleyerek Rusya'nın ülkeye girişini ve buradan Ukrayna'ya yapılacak olası bir harekatı yavaşlatmaya çalışıyor.

"İşgalci birlikleri ülkemizde istemiyoruz"

Siber Partizanlar tarafından yapılan açıklamalarda, devlet demir yolları sistemlerine girildiği ve sunucuların, veritabanlarının ve iş istasyonlarının şifrelendiği ifade edildi. Ülkeye sevkiyat yapan Rus askeri için "işgalci birlik" diyen hackerlar, bu birlikleri ülkelerinde istemediklerini söylüyorlar. Hackerlar, 50 siyasi mahkumun serbest bırakılması ve Rus askerinin ülkeye girişinin yasaklanması durumunda sistemlerdeki şifreleri kaldıracağını açıkladı. Hükümetin böyle bir karar alması ise pek de mümkün değil gibi görünüyor.

Rusya ile Belarus, şubat ayı içerisinde bir tatbikat gerçekleştirecek. Rusya da bu nedenden ötürü Belarus'a yığınak yapıldığını söylüyor. Ancak hemen aşağıdaki dünya haritasına bakarsanız, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Beyaz Rusya'nın hemen altında olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. İşte bu gerçek, ortamın daha fazla gerilmesine yol açmış durumda. Çünkü Rusya'nın tatbitakı bahane ederek Kiev'i kuşatacağına inanılıyor.

Kiev-Belarus-Rusya hattı şu şekilde

Siber Partizanlar tarafından yapılan saldırılar nedeniyle ülkedeki demir yolu ağı kilitlenmiş durumda. Öyle ki ülkede tren bileti bile satın alınamıyor. Ancak hackerlar, amaçlarının bu olmadığını belirterek bilet satışları ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ediyorlar. Belaruslu yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, siber güvenlik uzmanları bu saldırının sonsuza dek devam edebileceğini ifade ediyorlar.