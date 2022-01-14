Kuzey Kore İstihbarat Servisi'nin desteklediği düşünülen Lazarus isimli hacker grubunun 2021'de 400 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı yaptığı açıklandı. Hackerlar, daha çok borsaların kendisi ile yatırım şirketlerini hedef aldılar ve geçtiğimiz yıl, 7 büyük siber saldırı düzenlediler.

Blockchain teknolojisiyle ilgili araştırma çalışmaları yürüten Chainalysis isimli şirket, 2021'de kripto para dünyasında yaşanan hırsızlıkları araştırdı. Yapılan araştırmalar, oldukça çarpıcı bir sonucu ortaya çıkardı. Öyle ki Kuzey Kore İstihbarat Servisi tarafından desteklendiği düşünülen "Lazarus" isimli hack grubu, geçtiğimiz yıl 400 milyon doların üzerinde vurgun yaptı.

Lazarus Grubu, zaman zaman sansasyon yaratan saldırılarla karşımızla çıkıyorlar. Hatta 2017 yılında gündemde kendisine yer bulan, 150'den fazla ülkede hastane, şirket ve banka gibi kurumları hedef alan WannaCry isimli siber saldırının da arkasında bu ekip vardı. Son dönemlerde kripto para dünyasına yönelen hükümet destekli hackerler, 2021'de en az 7 siber saldırı yaparak kripto para çalmayı başardılar.

Çaldıkları kripto paraların değeri 1 yılda 2 katına çıktı

Chainalysis, 2021 yılı için hazırladığı raporda, Lazarus'un 2020 yılındaki faaliyetlerine de yer vardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, 2020 yılında 4 büyük siber saldırı düzenlendiği ifade edildi. Kuzey Kore hükümetinin desteklediği hackerlar, 2021 yılında çalıntı kripto paralardan sağladıkları gelirleri de neredeyse 2 katına çıkardılar. 2020'deki saldırılar, 200 milyon doların bir nebze daha üzerindeydi.

Lazarus'un bireysel yatırımcılardan ziyade kripto para borsalarını ve yatırım şirketlerini hedef aldığı açıklandı. Bu da hackerların nispeten küçük tutarlarla ilgilenmediği anlamına geliyor. Ancak risk yok mu? Elbette var. Eğer bir kripto para yatırımcısıysanız, özellikle gelen e-postalar konusunda dikkatli olmalısınız. Kripto para borsalarından geliyor gibi görünen e-postalar, çoğu zaman hackerlar tarafından gönderiliyor. Bunu nasıl anlayacağınızı merak ediyorsanız anlatalım: Eğer borsalardan geliyor gibi görünen e-postaların gönderici adreslerine bakın. Eğer orijinal bir e-posta ise sorun yok. Ancak karmaşık karakterler ve sayılar görüyorsanız, o e-postanın içeriğindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın. Yalnızca bu basit yöntemle bile yatırımlarınızı rahatlıkla koruyabilirsiniz.