Sinema kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görülmüş bir oyuncu olan Ben Affleck aynı zamanda başarılı bir yönetmen ve senaristtir. Batman karakterini canlandıran az sayıdaki isimden biri de olan Ben Affleck'in rol aldığı, IMDb puanlarına göre en iyi filmlere gelin yakından bakalım ve kısaca izleyiciye sundukları büyülü hikayeleri görelim.

15 Ağustos 1972 tarihinde Kaliforniya’da dünyaya gelen Ben Affleck, öğretmen bir ailenin çocuğu olmasına rağmen gönlünü sinemaya kaptırmıştır. Kariyerinin ilk yıllarında bazı televizyon dizilerinde yer alsa da zaman içinde asıl tutkusu olan sinema filmlerine yönelen Ben Affleck, yalnızca beyazperdede oyuncu olarak yer almamış aynı zamanda senaryo yazmış ve yönetmenlik yapmıştır.

Ben Affleck, Matt Damon ile birlikte yazdığı Good Will Hunting filmi sayesinde Özgün Senaryo dalında Oscar Ödülü başta olmak üzere sayısız ödüle layık görülmüştür. Benzer bir başarıyı yönettiği Argo filminde de yakalayan Ben Affleck, Batman karakterini canlandıran az sayıdaki oyuncudan biridir ve bu performansı ile de büyük beğeni kazanmıştır. Gelin IMDb puanlarına göre en iyi Ben Affleck filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Ben Affleck filmleri:

Justice League

Live by Night

Batman v Superman: Dawn of Justice

The Company Men

The Way Back

The Last Duel

The Town

Argo

Gone Girl

Good Will Hunting

DC kahramanları bir arada: Justice League

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

IMDb: 6.1

Daha sonra bir de Zack Snyder’s Cut versiyonuyla yayınlanan ve bu versiyonu daha fazla sevilen Justice League filminde, DC Comics evreninin tüm sevilen kahramanlarını bir arada izleme şansı yakalıyoruz. Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi süper kahramanların kurduğu Justice League ekibi birlikte çalışmak zorundadır çünkü karşılarındaki tehdit hiç olmadığı kadar büyüktür.

Polis babasının gangster oğlu: Live by Night

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning

IMDb: 6.4

Dennis Lehan tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Live by Night filminde küçük bir hırsızın şehrin en büyük gangsterlerinden biri olma macerasını izliyoruz. Küçük hırsızlıklar yaparak hayatını geçindiren Joe, 1920’lerin Amerika’sındaki içki yasağından faydalanarak ünlü bir mafyanın yanında çalışmaya başlar. Ünü giderek artan Joe şehrin en büyük gangsterlerinden biri olma yolunda adım adım ilerlerken polis olan babası ile aralarındaki ilişki giderek daha gergin hale gelir.

Tanrılar mı kazanacak insanlar mı: Batman v Superman Dawn of Justice

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

IMDb: 6.4

DC Comics evreninin en popüler iki kahramanını bir sinema filminde ilk kez birlikte izleme şansı yakaladığımız Batman v Superman: Dawn of Justice filmi, aslında insanlık kavramını sorguluyor. Superman artık tanrılaşmış ve biz insanlar için bir tehdit haline gelmiştir. Bu durumu gören Batman, süper güçlere sahip bu dost uzaylıyı durdurmak için bir plan yapar. Yaşanan süper savaşı kimin kazanacağı ise tam bir muammadır.

İşsizliğin acısını bir de bana sor: The Company Men

Yıl: 2010

Tür: Dram

Yönetmen: John Wells

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Ben Affleck, Chris Cooper

IMDb: 6.7

Bobby Walker işiyle yatıp kalkan bir adamdır. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan tüm şirketler gibi Bobby’nin şirketi de etkilenmiştir ve karakterimiz işten kovulur. Artık işsiz bir adam olan Bobby Walker dağ bir borcun altında ezilirken bazı grup terapilerine katılır ama pek de işe yaramaz. Kendisi gibi insanlarla tanıştıktan sonra aslında çok da yalnız olmadığını anlar ve işsizliğin sosyal yansımalarını hep birlikte görürüz.

Sönmüş bir yıldızın ışığı: The Way Back

Yıl: 2020

Tür: Dram, Spor

Yönetmen: Gavin O'Connor

Oyuncular: Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar

IMDb: 6.7

The Way Back filminde eski bir basketbol yıldızının biten kariyeri nedeniyle yaşadığı travmaları izliyoruz. Yıldızımız bağımlılığı nedeniyle tüm ailesini ve kurmuş olduğu vakfı kaybeder. Yeniden toparlanabilmek adına mezun olduğu lisenin basketbol takımına koçluk yapmaya başlar. Bu takım onun hayatında büyük değişiklikler yaratacaktır çünkü birbirine hiç benzemeyen bu çocukların akıl hocası olmak, ona hiç tahmin etmediği kadar iyi gelecektir.

İlkel dönemin kan donduran adetleri: The Last Duel

Yıl: 2021

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

IMDb: 7.4

Norman halkından bir şövalye olan Jean de Carrouges ile Le Gris yakın arkadaşlardır. Jean de Carrouges savaştan dönünce Le Gris’in karısına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılandığını öğrenir. Kimse karısı Marguerite’a inanmamaktadır. Konu krala kadar gider ve iki adamın düello yapmasına karar verilir. Jean de Carrouges kaybederse karısı kazığa bağlanıp yakılacak, Le Gris kazanırsa suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır.

Rehine - hırsız aşkı: The Town

Yıl: 2010

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm

IMDb: 7.5

ABD'nin Boston şehrinde bulunan Charlestown isimli bir bölge hırsızlıklarıyla meşhurdur. Hatta hırsızlar burada bir aile gibidir. Bu hırsızlardan biri olan Dough MacRay, bir banka soygununun lideridir. İşler bozulunca o an müdireyi rehin almak zorunda kalır. Fakat işler planladığı gibi gitmez ve rehinesine karşı hisler beslemeye başlar.

Masumları kurtarmak için yapılan CIA operasyonu: Argo

Yıl: 2012

Tür: Biyografi, Dram, Gerilim

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

IMDb: 7.7

İran’da devrim olmuş ve şah devrilmiştir. Bu sırada ABD elçilik binasına girilmiş ve 52 Amerikalı rehin alınmıştır. Öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu kişileri kurtarmak için bir operasyon planlanır. CIA uzmanı Tony Mendez bu görevi üstlenir ve bir plan yapar. İnsanların hayatını kurtarmak için uygulanması gereken bu plan sırasında saniyelerin bile büyük önemi vardır.

Gizemli bir kayboluş: Gone Girl

Yıl: 2014

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

IMDb: 8.1

Nick ve Amy kendi halinde evli bir çifttir. Nick bir gün uyandığı zaman Amy’nin ortalarda olmadığını görür. Durum polise bildirilir ve herkes Nick’i suçlar ama adamın konu hakkında hiçbir fikri yoktur. Gizemli kayboluş sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Nick kendisini Amy’nin ailesinin elinde bir oyuncağa dönüşmüş olarak bulur. Yaşananların anlamı nedir, Amy nerededir tam bir gizemdir.

Üstün zekalı bir temizlikçi: Good Will Hunting

Yıl: 1997

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Gus Van Sant

Oyuncular: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck

IMDb: 8.3

Yayınlandığı dönem sayısız ödüle layık görülen Good Will Hunting filminde, önyargıların yıkılış hikayesini izliyoruz. Will üstün zekalı bir çocuktur ve bir üniversitede temizlikçidir. Bir gün imkansız bir matematik sorusunu kolayca çözünce bir hocanın dikkatini çeker. Ancak bir sorun vardır, Will haksız bir suçlama nedeniyle hapse girmek üzere. Hocanın amacı artık bu genç adamı hapisten kurtarmaktır.

Yönetmen, senarist ve oyuncu olarak sayısız filme imza atmış Ben Affleck’in IMDb puanlarına göre rol aldığı en iyi filmleri listeleyerek kısaca izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik. Favori Ben Affleck filminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.