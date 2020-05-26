AT&T, Ben Affleck'i Yeniden Batman Olarak Görmek İstiyor

Geçtiğimiz günlerde Justice League’in Zack Snyder sürümünün HBO Max’te yayınlanacağı duyurulmuştu. İddialara göre bu duyuru, DC Sinematik Evreni’nde bir domino etkisi yaratacak. Warner Bros.’un sahibi konumunda bulunan AT&T şirketinin, Ben Affleck’i yeniden Batman olarak görmek istediği iddia ediliyor.

2017 yılında vizyona giren Justice League ile ilgili uzun süredir çeşitli spekülasyonlar bulunuyordu. Filmin yönetmeni Zack Snyder, filmin çekimlerinin sonlarına doğru kızının intiharı sebebiyle filmin başından ayrılmak durumunda kalmış ve koltuğunu Joss Whedon’a devretmişti.

Zack Snyder, ortaya çıkan son işten memnun olmayacak ki kendi Justice League’inin bu olmadığını ifade etmişti. Zack Snyder’ın bu çıkışı sonrasında filmin bazı oyunları da dâhil olmak üzere hayranlar, stüdyoya filmin Zack Snyder versiyonunu piyasaya sürmesi için baskı yapmaya başlamıştı. İnternet ortamında başlatılan bu kampanya karşılığını bulmuş ve Justice League’in Snyder versiyonunun HBO Max’te yayınlanacağı açıklanmıştı ancak görünüşe göre bu yaşananlar diğer spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Ben Affleck, yeniden Batman mi oluyor?

Justice League’in Snyder Cut versiyonunun yayınlanacak olmasının, DC Sinematik Evreni’nde bir domino etkisi yaratacağına dair spekülasyonlar ortaya çıktı. Filmin yeniden düzenlenmiş versiyonunun, David Ayer’in Suicide Squad’ının orijinal versiyonunun, Man of Steel devam filminin ve hatta ikinci bir Justice League filminin dahi önünü açacak kadar başarılı olabileceğine dair söylentiler bulunuyor.

Bildiğiniz gibi yönetmenlik koltuğunda Matt Reeves’in ve Batman rolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı yeni bir film üzerinde çalışmalar yürütülüyor ancak ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre AT&T, Ben Affleck’in Batman olarak geri dönmesini istiyor ve The Batman’in Affleck’li sürümüyle ilgileniyor.

Tabii tüm bunlar şu an için sadece söylentiden ibaret. Tüm bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Zack Snyder’ın Justice League filminin ne kadar başarılı olacağı belirleyebilir. Peki siz Ben Affleck’in Batman olarak geri dönmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?