Batman Filmleri Sırayla Nasıl İzlenir?

DC evreninin en sevilen kahramanı olan Batman, bugüne kadar birçok filme konu oldu. 2021 yılında çıkması beklenen yeni filmi de dahil toplamda 17 filmle beyaz perdeye taşınan bu efsane, izleyicilerinin büyük beğenisini toplamakta. 3 ayrı serisiyle karşımıza çıkan en iyi Batman filmlerinin kronolojik sırayla nasıl izleyeceğinizi sizler için anlattık.

Gotham’ın koruyucu kahramanı Batman, 1930’lu yıllarda çizgi romanlarda boy göstermeye başladığından beri bugüne kadar birçok sinema, dizi ve oyun gibi yapımlarda boy göstermeye devam ediyor. 2021 yılında çıkması beklenen The Batman filmiyle birlikte bugüne kadar tam 17 filmde Batman’in suçlularla olan mücadelesini ve Gotham’ı korumasını izledik.

Toplamda 17 film olması ve bu filmlerin kendi içerisinde bir seriye bağlı olması kafa karışıklığı yaratabiliyor. Batman filmleri kronolojik sırayla nasıl izlenir, hangi film hangi seriye bağlı sizler için derledik.

Tim Burton ve Joel Schumacher Dönemi:

Batman, 1989

Batman Returns (Batman Dönüyor), 1992

Batman Forever (Batman Daima), 1995

Batman

Yönetmen: Tim Burton

Çıkış tarihi: 1989

Oyuncular: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger

IMDB puanı: 7,5

Batman filmleri arasında listenin en başında Tim Burton’ın yönettiği Batman filmi bulunuyor. Batman karakterini ilk defa beyaz perdede gördüğümüz bu filmde Batman, Gotham şehrinde suç işleyen ancak bir türlü yakalanamayan azılı düşmanlarının peşine düşer. Bruce Wayne yani Batman, bir yandan kimliğini gizlemeye çalışırken bir yandan da şehrin güvenliği için baş düşmanı Joker’in planlarını altüst etmek zorundadır.

Batman Returns (Batman Dönüyor)

Yönetmen: Tim Burton

Çıkış tarihi: 1992

Oyuncular: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer

IMDB puanı: 7,0

Bir önceki filmde Joker’i etkisiz hale getirmekte başarılı olan Batman, bu sefer de küçüklüğünde ailesi tarafından terk edilmiş ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Penguen ile mücadele etmek zorundadır. Penguen, Gotham şehrine kendini sevdirerek Vali olma peşindedir ve bu amacı için Batman’i öldürmekte kararlıdır. Batman ise kendisine çok benzeyen, patronu tarafından camdan aşağı atıldıktan sonra kedi kadına dönüşen Selina ile iş birliği yapmak zorunda kalır.

Batman Forever (Batman Daima)

Yönetmen: Joel Schumacher

Çıkış tarihi: 1995

Oyuncular: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey

IMDB puanı: 5,4

Batman, Gotham şehrini güvenli hale getirebilmek için bu sefer Two Face ve Riddler adlı iki zorlayıcı düşmanla uğraşmak zorunda kalır. Savaşın ortasında kalbini doktor Chase Meridian’a kaptıran Batman için her şey gittikçe zorlaşırken Robin Batman’in imdadına yetişir.

Kara Şövalye Serisi:

Batman Begins (Batman Başlıyor), 2005​

The Dark Knight (Kara Şövalye)

The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor)

Batman Begins (Batman Başlıyor)

Yönetmen: Christopher Nolan

Çıkış tarihi: 2005

Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Ken Watanabe

IMDB puanı: 8,2

Christopher Nolan’ın bambaşka bir soluk getirdiği ikinci Batman serisi, aksiyon dolu sahneleri ve başarılı senaryosu ile izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Serinin ilk filminde Bruce Wayne’in ailesini kaybetmesi, yarasa korkusu ve nasıl Batman’e dönüştüğü konu alınıyor.

The Dark Knight (Kara Şövalye)

Yönetmen: Christopher Nolan

Çıkış tarihi: 2008

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

IMDB puanı: 9,0

Belki de Batman filmleri arasında en sevilen film olan Kara Şövalye, Batman’in Gotham sokaklarını kaosa boğan Joker’le olan mücadelesini konu alıyor. Heath Ledger’in canlandırmış olduğu Joker karakteri, bugüne kadar eleştirmenlerinden tam not aldı ve kendini en az Batman kadar sevdirmeyi başarabildi.

The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor)

Yönetmen: Christopher Nolan

Çıkış tarihi: 2012

Oyuncular: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway

IMDB puanı: 8,4

Serinin son filmi olan Kara Şövalye Yükseliyor’da Batman, ilk defa kendi gücünün yetmediği bir düşman olan Bane’le karşılaşır. Bane’i ne Batman, ne de ordu durdurabilir ve Bane, bir zamanlar Batman’le aynı safta savaşan Selina karakterini de kendi tarafına çekmeyi başarır. Jim Gordon da dahil olmak üzere bütün şehir el ele verir ve Gotham’ı Bane’in elinden kurtarmaya çalışır.

DC evreninde Batman:

Batman v Superman, 2016

Suicide Squad, 2016

Justice League

Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman v Superman: Adaletin Şafağı)

Yönetmen: Zack Snyder

Çıkış tarihi: 2016

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams

IMDB puanı: 6,5

Tarihte ilk kez DC evreninde iki süper kahramanı karşı karşıya getiren bu filmde, Superman sahip olduğu gücü umut vaat ettiği insanlara karşı kullanmaya başlar. Tamamen kontrolden çıkmaya başlayan Superman’i durdurmak için Batman harekete geçer ve ikilinin mücadelesi başlar.

Suicide Squad (Gerçek Kötüler)

Yönetmen: David Ayer

Çıkış tarihi: 2016

Oyuncular: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie |

IMDB puanı: 6,0

Suicide Squad, Batman filmleri arasında Batman’i en az gördüğümüz filmlerden biri. Devlet, gizli bir suç örgütünü yenebilmek için dünyanın en azılı ve güçlü kötü kahramanlarını bir araya toplar ve neredeyse imkansız bir göreve gönderir. Filmde her ne kadar Batman’i çok fazla göremesek de, Harley Quinn, Joker ve Deadshot gibi karakterler filmi güzelleştirmeye yetiyor.

Justice League (Adalet Birliği)

Yönetmen: Zack Snyder

Çıkış tarihi: 2017

Oyuncular: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa

IMDB puanı: 6,4

Batman filmleri arasında beyaz perdeye uyarlanan en son film olan Justice League, DC evreninin en popüler kahramanlarını bir araya getiriyor. Batman ve Superman gibi karakterler de dahil olmak üzere Wonder Woman, Flash ve Aquaman bir araya gelip Adalet Birliği’ni kurarlar kötülere karşı hep bir arada savaşırlar.

Tabii ki heyacanla beklediğimiz The Batman (2021):

Yönetmen: Matt Reeves

Çıkış tarihi: 2021

Oyuncular: Colin Farrell, Robert Pattinson, Andy Serkis

IMDB puanı: -

Robert Pattinson'lu yeni Batman filmi, bildiğimiz kadarıyla 90'lı yıllarda geçecek ve çizgi romandan alıştığımız dedektif Batman'in ilk sinema uyarlaması olacak. DC'nin yeniden başlattığı kahramanın hikayesi, Pattinson ile yeni bir sinema evrenine dönüşecek. Yapımda başarılı aktör Colin Farrell ve Marvel filmlerinde ilk kez gerçek yüzüyle kameralar karşısına geçen, Yüzüklerin Efendisi'nin Gollum'u Andy Serkis yer alıyor.