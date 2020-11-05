BenQ, sadece oyuncular için tasarlanan ilk projeksiyon X1300i 4LED'i duyurdu. Benzersiz özelliklere sahip olan projektör, BenQ'nun tüm yeni teknolojilerine sahip. X1300i 4LED'in ne zaman piyasaya sürüleceği ise şu an için bilinmiyor.

Görüntüleme teknolojileriyle rakiplerinin önüne geçmeyi çoktan başaran BenQ, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni projektörünü duyurdu. "X1300i 4LED" olarak isimlendirilen bu projektör, konsol oyunları için özel olarak üretilen ilk ürün. Bu ürünle birlikte oyuncular, oyun oynarken benzersiz bir deneyim yaşama imkanı bulacaklar.

BenQ, yeni projektör makinesi için en gelişmiş teknolojilerini kullandığını söylüyor. Benzersiz bir optik verimliliğe sahip olan cihaz, 3000 lümen parlaklık değeri ve uzun ömürlü renk üretimiyle, renklerin doğruluk ve canlılıklarından ödün vermiyor. Bu projektör, "LED Dynamic Black" isimli bir teknoloji sayesinde oyunlardaki ışık dalgalanmasını ve siyah seviyelerini akıllı olarak belirliyor. Ayrıca oyuncular, bu projektörle 120 Hz tazeleme oranı ve 8 ms gecikme süresine sahip oluyorlar.

BenQ'nun oyunculara özel projektörü işte böyle görünüyor

BenQ, yeni projektörüyle GameMaestro isimli bir teknoloji sunuyor. Bu teknoloji, en popüler oyun konsolları için özel olarak uyarlanmış farklı oyun türleri için özel ayarlar içeriyor. Örneğin bir oyuncu, bu teknoloji sayesinde FPS ve RPG oyunlarını otomatik olarak seçip, en iyi ayarları kullanabiliyor. Ayrıca spor oyunlarına özel olarak hazırlanmış olan bir mod da bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak X1300i 4LED, CinematicColor teknolojisiyle de oyunlara özel renk ve ses desteği sunuyor.

BenQ, X1300i 4LED'in fiyatını ve erişebilirlik durumunu açıklamadı. Ancak şirket, bu projektörü kısa bir süre içerisinde oyuncularla buluşturacak. Televizyon ya da monitörlere bağlı kalmak istemeyen oyuncuların tercihi olacak projektör, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.