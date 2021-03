NFT'ye olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Ünlü oyuncu Bensu Soral, Kobe Bryant'ı resmettiği 'RIP Black Mamba' isimli eserini NFT'ye dönüştürdü ve satışa sundu.

Son dönemde adını en sık duyduğumuz kavramlardan biri olan NFT'ye olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkan NFT kısaca, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor. Aslında aklınıza gelebilecek her türden dijital varlığın bir NFT olması mümkün ancak gündeme gelen yönüyle değerlendirecek olursak, NFT şu an için adeta dijital sanat dünyasında bir dönüşüm teknolojisi olarak kullanılıyor.

Geçtiğimiz birkaç haftada hayli popüler hale gelen NFT, haliyle ülkemizde de karşılık bulmaya başladı. Ünlü Türk çizer Tarık Tolunay, eserlerinden birini NFT'ye dönüştürmüştü ve bu eser yaklaşık 36 bin dolarlık bir teklif alarak satılmıştı. Şimdi ise ünlü oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın yer aldığı bir çizimini NFT'ye dönüştürdü ve satışa sundu.

''RIP Black Mamba'' isimli eser teklif bekliyor:

Bensu Soral'ın ilk NFT'si, şu an OpenSea'de teklif bekliyor. Önümüzdeki 4 gün boyunca açık artırma ile teklif alacak olan eser, en yüksek teklifi veren kişiye satılacak. Şu an için herhangi bir teklif verilmeyen eserin en düşük teklif fiyatı ise 2,5 Ethereum olarak belirlenmiş durumda. Bu da yaklaşık olarak 4 bin 449 dolara denk geliyor.

Hayatın her alanında dijitalleşmenin etkisi artık yadsınamaz bir durumda ve NFT de bu noktada geleceğin etkili teknolojilerinden biri olacak gibi görünüyor. Herhangi bir varlığın fiziksel kopyasına sahip olma düşüncesinden giderek uzaklaştığımızı düşünürsek, bir sanat eserinin, bir oyunun ya da dünyanın en ünlü bilim insanının insanlığı kurtaracak teknolojiyi bizimle paylaştığı o ilk tweet'inin orijinaline sahip olmak, gelecekte belki de son derece kıymetli olacak. Şimdilik, NFT'nin hangi alanlarda kendine yer edineceğini ve insanlığın bu teknolojiyi nasıl değerlendireceğini merakla izlemeye devam edeceğiz.