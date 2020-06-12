Otomotiv tarihinde yaşanan birçok geri çağırmanın ardından sıra Bentley'ye geldi ve Bentley’nin lüks SUV araçlarını geri çekmesi gerekti. Araçların geri çağrılma kararı sadece ABD'deki modelleri değil, dünyadaki tüm Bentayga modellerini etkiliyor.

Bentley, ABD'deki 1.892 adet Bentayga SUV için ‘geri çağırma’ bildirisi yayınlasa da ünlü firmanın dünya çapındaki modellerinin etkileneceği düşünülüyor. Geri çağrılan araçların sayısı, hatırı sayılır derecede olsa da Bentley, geri çağrılan araçlardan sadece %0,2'sinin söz konusu kusuru taşıyacağına inanıyor. Geri çağrılan araçlar, 26 Temmuz 2018 ve 15 Ocak 2020 tarihleri ​​arasında üretilen modeller.

Açıklamaya göre sorun, yakıt sistemindeki bir konektörden kaynaklanıyor. Motor bölmesinde bulunan bu parça, tasarım özelliklerine de uygun olmayabilir. Özellikle yüksek sıcaklıklara maruz kalmak, hızlı bağlanan malzemenin yumuşamasına neden oluyor, böylelikle de yakıt sızıntısı meydana geliyor. Yakıt sızıntıları, başlı başına tehlike arz etse de dışarıdan bir müdahale söz konusu olursa kolaylıkla yangına sebebiyet verebilir.

Araçlar, bayilerde tamir edilebilecek:

Bentley, geri çağırma bildirisinde sorunun motor bölmesinden gelen yakıt kokusuyla tanımlanabileceğini belirtti. Aslında soruşturma, bir müşterinin 2018 yılının ortalarında bir kokudan şikâyet etmesinin ardından başlamıştı. O zamandan bu yana, sorunu hafifletmek için alınan önlemlerin yanı sıra parça yeniden tasarlandı ve araçlara entegre edildi.

Araç sahipleri için çözüm basit. Bayilerin geri çağrılan araçları kabul edeceği ve hızlı bağlantı parçasını iyileştirilmiş parçayla değiştireceği söylendi. Araç sahiplerinin bu işlem için sadece bir saatlerini ayırmaları yeterli olacak. Gerçekleştirilen tüm geri çağırma işlemlerinde olduğu gibi, bu işlem ücretsiz olarak yapılacak. Etkilenen tüm araçlar, hâlâ fabrika garantisi kapsamında olduğu için geri ödeme talebi oluşturulamayacak.

İngiltere merkezli büyük otomobil üreticisi Bentley, geçtiğimiz günlerdeyse dünyanın en lüks SUV aracı olarak bilinen Bentley Bentayga modelinden kaç adet sattığını açıklamıştı. Bentley Bentayga, çıktığı günden itibaren tam 20.000 adet satılmıştı.