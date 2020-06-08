Elektrikli motorların eskilerin yerini almasıyla beraber Bentley de 61 yıldır üretimine aralıksız devam ettiği 6,75 litrelik V8 'L Serisi' motorunun üretimini sonlandırdığını duyurdu. Emektar motor, el yapımı olması özelliğiyle dikkat çekiyordu.

İngiliz lüks otomobil firması Bentley, 61 yıl boyunca üretimine kesintisiz olarak devam ettiği motorunu artık üretmeyecek. Bentley’nin yaptığı açıklamada; 6,75 litrelik ‘L Serisi’ V8 motorun son kez üretileceği duyuruldu. Böylelikle motor, otomotiv tarihinde en uzun süre kullanılan model olarak tarihe geçmiş oldu. El yapımı L Serisi, ilk kez 1959 yılında Bentley S2 model otomobilde kullanılmak üzere yaklaşık 134 kW çıkış gücüyle üretilmeye başlanmıştı.

Motorun orijinal yapılandırma ve silindir mesafesi, tüm üretim tarihi boyunca korunmuş olsa da zaman içerisinde tasarımı, yakıt enjeksiyonu, valf zamanlaması ve turbo şarj teknolojisi geliştirilmişti. Motorun son hâli 530 beygir güç ve 1.100 Nm tork üretir hâle gelmiş olsa da yerini elektrikli motorlara bırakmak durumunda kaldı.

Bugüne kadar 36 bine yakın üretildi:

Bentley, V8 motorun üretilen son versiyonlarının önceki nesillere göre %99 kadar daha az emisyonla çıktığını bildirdi. Bugüne kadar 36 bin adet üretilen L Serisi motor, son kez Bentley Mulliner Mulsanne 6.75 Edition otomobillerde yer alacak. Son modelin üzerinde, emektar motora saygı duruşu olarak rozet ve grafikler bulunacak.

Bentley'nin ömrünü tamamlayan L Serisi motorunun önümüzdeki yıllarda W12 motor seçeneğiyle 4 litrelik V8 ve V6 hibrit seçenekler ile yerinin doldurulacağı açıklandı. İngiliz üreticinin, batarya teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tam elektrikli bir model de geliştirebileceği belirtiliyor.

Bentley, ‘tank’ modeli Bentley Bentayga ile şov yaptı. Satış rakamlarının paylaşıldığı model, dört yıl boyunca günde ortalama 13,7 adet satılarak Bentley'ye en çok kâr sağlayan otomobillerden biri oldu. Bentley'nin Bentayga modeliyle yakaladığı satış başarısı, lüks SUV otomobil pazarını domine eden Rolls-Royce ve Aston Martin gibi markalarla daha iyi mücadele edebilmesinin ve kendine yeni pazarlar oluşturabilmesinin yollarını açıyor.