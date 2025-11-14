Tümü Webekno
Zenginliğin Hakkını Veren Otomobil: Bentley Continental GT Supersports Tanıtıldı

Bentley, son dönemlerdeki en özel otomobili Continental GT Supersports'u tanıttı. Hem tasarımı hem de özellikleriyle mest eden otomobil, sınırlı sayıda üretilecek ve tahmin edebileceğiniz üzere dudak uçuklatan bir fiyata satılacak.

Zenginliğin Hakkını Veren Otomobil: Bentley Continental GT Supersports Tanıtıldı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren İngiliz premium otomobil üreticisi Bentley, görenlerin bir daha unutamayacakları bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte Continental GT Supersports olarak isimlendirdiği yeni otomobilini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek otomobilin dudak uçuklatan rakamlara satılacağını şimdiden söyleyelim.

Bentley Continental GT Supersports, orijinal Continental GT modellerine benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmına baktığımızda LED destekli dairesel görünümlü farlar, oldukça iri bir ızgara ve sert hatlar görüyoruz. Arka kısımda ise yine LED'lerde desteklenen iki bağımsız aydınlatma, 4 egzoz çıkışı ve ultra şık bir spoiler yer alıyor. Bentley Continental GT Supersports, gerçekten de rüyaları süsleyecek bir otomobil.

Karşınızda Bentley Continental GT Supersports

Başlıksız-1

Bentley Continental GT Supersports'un iç tasarımı da tek kelimeyle mükemmel. Otomobilde bulunan tam dijital gösterge ekranı, kavisli olarak yerleştirilmiş nispeten küçük bir bilgi-eğlence ekranıyla destekleniyor. Hem bu bilgi-eğlence ekranının altında hem de orta konsolda çok sayıda fiziksel tuşa ev sahipliği yapan otomobil, arka koltukları barındırmayacak. Ayrıca bu otomobilin yalıtımı ileri düzeyde değil ancak bunun bilerek yapıldığını düşünüyoruz. Neden böyle dediğimizi şimdi anlayacaksınız.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. Bentley mühendisleri, bu otomobile keyif için "Supersports" takısı eklemediler. Öyle ki bu otomobilde gerçek bir otomobilde olduğunuzu hissettirecek kadar gürültülü, 657 beygir gücü ve 790 Nm tork üreten çift turbolu V8 motor bulunacak. 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan otomobil, 310 km/s hıza ulaşabilecek. Bu yüksek gücü dizginlemek için ön ve arka süspansiyonlara elektronik savrulma sistemi ekleyen şirket, böylelikle aracın savrulmasının 0,3 saniye içerisinde algılanmasını sağlayacak.

Başlıksız-1

Bentley tarafından yapılan açıklamaya göre Continental GT Supersports, toplamda 500 adet üretilecek ve her üretilen model, özel bir seri numarasına sahip olacak. Böyle bir otomobile sahip olmak isteyen bir tüketicinin ise 285.000 dolardan başlayan ödeme yapmaya razı olması gerekecek. Değer mi? Böyle bir otomobil için kesinlikle...

