Peugeot, Elon Musk'ı Kıskandıracak Kadar Fütüristik 208 Öncüsü Konsept Otomobil Polygon'u Tanıttı

Fransız otomobil devi Peugeot, düzenlediği bir etkinlikte "Polygon" isimli konsept otomobilini tanıttı. 2027 yılı ve sonrasında üretilecek otomobillere ilham verecek Polygon, fütüristik tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fransız otomobil devi Peugeot'nun yepyeni tasarım konseptinin ortaya çıktığından bahsetmiştik. Bu otomobil konseptinin 12 Kasım tarihinde tanıtılacağı söyleniyordu ve beklenen oldu. Peugeot, "Polygon" ismini verdiği konsept otomobilini resmen tanıttı!

Peugeot'nun geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinlik, oldukça fütüristik bir tasarımı ortaya koyuyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında 3 sıra ince LED aydınlatma görüyoruz. Kapalı ızgara tasarımının tercih edildiği otomobil, yukarı doğru açılan kanat kapıları, sert hatları ve yine üç sıra olarak tasarlanmış arka aydınlatmalarıyla çok konuşulacak gibi görünüyor.

Karşınızda Peugeot Polygon

Peugeot Polygon konsepti, iç tasarımıyla da oldukça dikkat çekici. Dikdörtgen şeklinde bir direksiyon tasarımının tercih edildiği otomobil, dijitalliği ön plana çıkarıyor. Hatta bu aracın içerisinde herhangi bir analog sistem göremiyoruz. Tabii bu tasarım dilinin seri üretim modellere olduğu gibi aktarılmasını beklemiyoruz.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre Polygon konsepti, firmanın 2027 yılı itibarıyla üreteceği otomobillere ilham verecek. Üstelik burada en güçlü aday 208. Ancak az önce iç tasarım için konuştuğumuz meseleyi unutmamakta fayda var. Şirket, ultra fütüristik bir tasarım oluşturmuş durumda. Mesela kanat şeklinde kapılar, Peugeot'un belki de hiçbir seri üretim modelinde bulunmayacak.

Peugeot Polygon konseptinin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: