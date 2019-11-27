Lüks otomobil üreticisi Bentley, markanın 100. yılını kutlamak amacıyla EXP 100 GT isimli bir konsept otomobil üretmişti. Şirket, tamamen elektrikli bir otomobil olan ve tavanının neredeyse hepsi camdan oluşan bu otomobil temel alınarak yeni bir otomobil üretmeyi planlıyor.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Bentley, 18 Ocak 1919 yılında kuruldu. Özellikle Continental isimli lüks otomobil modeli ile tanınan otomobil üreticisi, yine bu tarzda ürettiği ultra lüks otomobilleriyle ve biraz da bu otomobillerin tuzlu fiyatlarıyla biliniyor. Hâlihazırda zaten standart modelleri bile fazlasıyla pahalı olan Bentley, daha uçuk fiyat bantlarında bir otomobil piyasaya sürerek daha zengin müşterilere hitap etmeyi planlıyor.

İngiliz otomobil üreticisi, geçtiğimiz yaz döneminde 100. yılını kutlama amacıyla EXP 100 GT isimli konsept modelini tanıtmıştı. İki ve dört koltuk seçeneklerine sahip olan otomobilin tavanının neredeyse tamamı camdan oluşuyordu. Tamamen elektrikli bir otomobil olarak tasarlanan bu model, onaylanırsa 1,5 milyon sterlin (11.190.672 TL) fiyat etiketine sahip olacaktı. Şirket, bu modele benzer bir model üretmek için yola koyuldu.

Bentley’in özel otomobilinden yalnızca 12 adet üretilecek:

Bentley, konsept aracını temel alacak bir otomobil üretmeyi planlıyor. İngiltere merkezli otomobil haber dergisi Autocar’ın haberine göre Bentley, aynı EXP 100 GT’deki gibi iki koltuklu bir otomobil üretecek. Çok daha varlıklı insanlara hitap edecek olan bu modelde cam tavan yerine hiç tavan kullanılmaması düşünülüyor.

Bentley, bu otomobilde özel olma konusuna fazlasıyla önem veriyor, dolayısıyla Bentley’in Mulliner ekibi tarafından oluşturulması beklenen bu otomobilden dünyada yalnızca 12 adet üretilmesi planlanıyor. Her ne kadar fiyatı ikinci plana attığı söylense de haberde görüldüğü kadarıyla Bentley’in yine de bu otomobilde fiyatı biraz uçurması bekleniyor.

Konsept otomobil, tamamen elektrikli bir otomobil olmasına rağmen Mulliner tarafından üretilecek olan bu otomobilin klasik Bentley W12 motorunu kullanması bekleniyor. Bu motor, Bentley Continental GT’de kullanılan ve 626 beygir güç üreten Bentley üretimi bir motor. Bu fikir onaylanırsa iki koltuklu yeni Bentley otomobilinin en geç 2021’de tanıtılması planlanıyor.