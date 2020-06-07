Bentley, Sattığı Bentley Bentayga Rakamlarını Açıkladı

İngiltere merkezli büyük otomobil üreticisi Bentley, dünyanın en lüks SUV aracı olarak bilinen Bentley Bentayga modelinden kaç adet sattığını açıkladı.

Bentley, geçtiğimiz günlerde Bentley Bentayga satış rakamlarını paylaştı. Bentley Bentayga, çıktığı günden itibaren tam 20.000 adet satılmış. Bir Bentley Bentayga'nın 2.387 kilogram ağırlıkta olduğunu baz alırsak şu an dünya üzerinde 47.754,204 kilogram ağırlığında bir Bentley Bentayga popülasyonu bulunuyor. Ayrıca dünya üzerinde bulunan bu 20.000 Bentley Bentayga'nın 47.754,204 kilogramlık toplam ağırlığı, İngiliz Donanması için inşa edilen son savaş kruvazörü 43,027,772 kilogramlık HMS Hood'a da ağırlık konusunda epey bir fark atıyor.

İlk çıkış tarihinden itibaren Bentley Bentayga, dört yıl boyunca günde ortalama 13.7 adet satılarak Bentley'e en çok kâr sağlayan otomobillerden biri oluyor. Ayrıca Bentley'in Bentayga modeliyle yakaladığı satış başarısı, ultra lüks SUV otomobil pazarını domine eden Rolls-Royce ve Aston Martin gibi markalarla daha iyi mücadele edebilmesinin ve kendine yeni pazarlar oluşturabilmesinin yollarını açıyor.

Bentley Bentayga'nın performans özellikleri:

Bentley Bentayga SUV, çift turbolu 12 silindirli 600 beygir gücüne sahip olan motoruyla ve 3 tona yakın ağırlığıyla tam bir 'tank' olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 8 ileri otomatik vitese sahip olan Bentayga, 0-100 kilometreye 4 saniyelik bir sürede çıkıyor ve en yüksek hız olarak saatte 300 kilometreye ulaşabiliyor. 2 tondan fazla ağırlığı olan bir araç için, 4 saniyelik 0-100 değeri ve 300 kilometrelik hız gerçekten de etkileyici detaylar.

Bentley Bentayga en hızlı veya estetik olarak göze en çok hitap eden Bentley modeli olmasa da, hem Bentley kalitesini, lüksünü ve konforunu SUV bir arabada birleştirerek birçok kullanıcı için güzel bir alternatif oluyor hem de kârlı satış rakamlarına ulaşarak Bentley'in otomobil sektöründeki hayatına devam etmesine katkıda bulunuyor. Dünyanın en lüks SUV aracı olarak kabul edilen Bentley Bentayga'nın, ülkemizdeki ikinci el fiyatlarıysa 3 milyon ila 4 milyon Türk Lirası dolaylarında seyrediyor.