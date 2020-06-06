Toyota GR Yaris, 3 Farklı Model Seçeneğiyle Tanıtıldı

Bu yılın başlarında Toyota tarafından duyurulan Yaris serisinin yeni otomobili Toyota GR Yaris, nihayet resmi olarak duyuruldu. Gelin, yeni Yaris'in tasarımına ve özelliklerine hep beraber bakalım.

Japon otomobil devi olan Toyota, yeni otomobillerini hız kesmeden duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sadece 1.500 adet üreteceği Corolla Hatchback Special Edition'ı tanıtan Toyota, bugün yeni ralli ve performans odaklı GR Yaris serisini tanıttı. Uluslarası olarak 37.000 dolar fiyat etiketine sahip olacak olan GR Yaris, üç silindir turbo motora ve 268 beygir gücüne sahip olacak. Ayrıca Toyota tarafından yapılan açıklamada GR Yaris'in, RZ, RS ve RC olarak üç farklı model seçeneğiyle geleceği belirtildi.

Toyota GR Yaris'in hız ve performans tutkunlarına hitap edecek olan modeli RZ; 6 ileri manuel vitese ve AWD teknolojisine sahip. Ayrıca BBS jantlara ve Michelin Pilot Sport 4S serisi lastiklere sahip olan RZ, tekerlekler arasında hız farkı oluşmasına izin veren Torsen limitli kaymalı diferansiyel teknolojisini de içinde barındıracak.

Toyota GR Yaris:

Seçenekler arasında bulunan ikinci model RS, daha çok genel kullanım için oluşturulmuş bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Henüz çok fazla özelliği açıklanmayan RS, klasik 10 ileri otomatik vitesleri taklit eden bir sürekli değişken oranlı şanzıman (CVT) ile birlikte gelecek. Son olarakta RC olarak adlandırılan GR Yaris modeli çeşitli yarışlar ve ralliler için tasarlanmış olan model olacak. RC, belirli yarış türlerine göre özelleştirilebilmesi için olabildiğince az parça ile birlikte üretilecek. RZ modelindeki mekanik iyileştirmelere de sahip olan RC'de ağırlığı azaltmak adına ses sistemi tarzı donanımlar da bulunmayacak.

Şu an için Japonya'da duyurulan GR Yaris'in, herhangi bir modelinin Avrupa'da satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor. Şu an sadece performans odaklı otomobil olarak Supra serisini tüm dünyada satışa sunan Toyota'nın, GR Yaris için belirlediği yüksek fiyat etiketi dolayısıyla bu modelin de Supra gibi tüm dünyada satılabileceği düşünülüyor.