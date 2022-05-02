Benzin İstasyonlarında Yapılan Hileler Ortaya Çıktı!

Ticaret Bakanlığı'nca kurulan denetleme ekibi, benzin istasyonlarında yapılan bazı hileleri ortaya çıkardı. Bu hileler arasında istendiği zaman kaçak ya da yasal yakıt verilmesini sağlayan bir düzenek de yer aldı.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının artmasıyla hem araç sahipleri hem de benzin istasyonları fazlasıyla olumsuz etkilenirken, bugün bazı istasyonlar ile ilgili şok eden bir keşif paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Özel Ekibi, yaptığı denetlemeler sonucunda bazı akaryakıt istasyonlarında yapılan yasa dışı hileyi ortaya koydu.

Denetlemelerle ortaya çıkanlara göre bazı istasyonlar, yakıt pompalarında istendiğinde kaçak, istendiğindeyse yasak yakıt doldurulmasını sağlayan bir düzenek kurdu. Bununla birlikte 13 akaryakıt şirketi bünyesindeki 33 bayi ile söz konusu firmalarla bağlantılı 23 akaryakıt bayisinin de çeşitli hilelere başvurduğu görüldü.

Uzaktan kumandayla yasal/kaçak akaryakıt veriliyor:

Paylaşılan bilgilere göre yakıt pompalarında kaçak/yasal akaryakıt verilmesini sağlayan düzenek, gizli anahtar veya kumandalı sistemlerle kontrol ediliyordu. Ayrıca bu istasyonlardan birinde konektör ve uzaktan kumanda düzeneğiyle kontrol edilen sistem sayesinde istenildiğinde kaçak elektrik, istenildiğindeyse yasal elektrik tüketildiği de saptandı.

Sahte belgeler düzenleniyor:

Toplam 56 diğer bayideyse faturalı yasal akaryakıtın faturasının komisyon karşılığı piyasaya sürüldüğü, akaryakıtın faturasız satıldığı ve kayıt dışı faturasız temin edilen akaryakıtın sevk ve satışına yasal görünüm kazandırmak amacıyla sahte belge düzenlendiği belirlendi. Söz konusu firmaların tamamı hakkında vergi incelemesi başlatılırken, 13 bayinin lisans kapsamındaki faaliyetleri sonlandırıldı.

Yazar kasa ve pompa sistemleri devre dışı bırakılıyor:

Bir akaryakıt dağıtım şirketinin 200 milyon TL tutarında sahte belge kullandığı ve yaklaşık 80 milyon TL kamu zararına sebep olduğu tespit edildi. Tespitler, gereği yapılmak üzere VDK’ya gönderilirken faaliyetleri riskli olarak değerlendirilen ve 7 ilde faaliyet gösteren 3 istasyona yönelik farklı tarihlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 istasyonda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerinin devre dışı bırakıldığı ve kayıt dışı akaryakıt satıldığı belirlendi.

Yurt dışındaki araçlara fiş kesiliyor:

Bununla birlikte 4 bayinin yurt dışı ve başka illerde kaydı bulunan araçların plakalarına 1 ayda 1,1 milyon TL’lik akaryakıt fişi kestiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı’nın ekibinin çalışmalarıyla son 3 ayda 3,3 milyon TL’lik kamu zararının engellendiği açıklandı.