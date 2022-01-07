Araç sahiplerinin geçtiğimiz yıl en çok tercih ettiği akaryakıt markaları belli oldu. Shell, 2021'de de 2020'deki gibi en çok tercih edilen marka oldu. Starbucks kahvesi satan istasyonların tercih nedeni haline gelmesi ise dikkat çekiciydi...

Türkiye'de akaryakıt sektörünün nabzını tutan, vatandaşların hem en yakınındaki akaryakıt istasyonunu bulmasını sağlayan hem de yerel kampanyalardan haberdar eden BenzinLitre, 2021 yılına ilişkin raporunu yayınladı. Bu rapor, araç sahibi vatandaşların en çok hangi markaları tercih ettiğini, bir akaryakıt istasyonundan neler beklendiğini gözler önüne seriyor.

BenzinLitre tarafından yayınlanan rapor, vatandaşların alışkanlıklarıyla ilgili de çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre, artık yalnızca kaliteli yakıt arayışımız yok. Vatandaşlar, girdikleri bir istasyonda bazı hizmetleri de bulmak istiyorlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu ilginç raporun detaylarına geçelim.

2021'de en çok tercih edilen marka Shell oldu

Yapılan incelemeler, BenzinLitre kullanıcılarının bir numaralı marka tercihlerinin Shell olduğunu ortaya koydu. Öyle ki kullanıcıların yüzde 26 gibi önemli bir bölümü, BenzinLitre mobil uygulaması üzerinden özellikle en yakınlarındaki Shell istasyonlarına baktılar. Bu markayı yüzde 19'la Opet, yüzde 17 ile Petrol Ofisi, yüzde 8 ile BP ve yüzde 6 ile de Total takip etti. Shell, 2020'de de en çok tercih edilen marka olarak karşımıza çıkmıştı.

BenzinLitre, markalardaki tuvalet temizliğinin ne durumda olduğunu da araştırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye'deki en temiz tuvaletlere sahip olan akaryakıt markasının Opet olduğu anlaşıldı. Zira çalışmaya katılan kullanıcıların yüzde 45'i, Opet istasyonlarındaki tuvaletlerin temiz olduğunu belirtti. İkinci sırada ise yüzde 22 ile Shell bulunuyordu.

Akaryakıt istasyonlarına giderken en uygun fiyatı aradık

2021 yılı, otomobil sahipleri için oldukça zorlu geçti. Özellikle de son dönemlerde gelen zamlar, vatandaşın arabaya binerken defalarca düşünmesine yol açtı. Bu durum, araç sahiplerini uygun fiyatlı yakıt arayışına soktu. Yapılan incelemeler sonucunda, vatandaşların bir istasyona giderken en çok da uygun fiyatı önemsediğini ortaya çıkardı. Öyle ki yüzde 25'imiz uygun fiyat, yüzde 17'miz istasyonların sunduğu imkanlar, yüzde 16'mız ise akaryakıt kalitesini gözetti.

Starbucks kahvesi satan istasyonlar tercih nedeni haline geldi

BenzinLitre'nin açıkladığı verilerin belki de en ilginci, tüketicilerin benzin istasyonlarındaki hizmetlerden hangilerini önemsediğiydi. Yapılan araştırmalara göre araç sahiplerinin yüzde 32 gibi çok ciddi bir bölümü, Starbucks kahvesi satan istasyonları tercih etti. Bu kategorinin ikincisi ise yüzde 18'le yemek seçeneklerine sahip olan istasyonlardı. Yüzde 16'mız ise aracını yıkayabileceği bölümlerin olduğu istasyonları önemsedi.

Türkiye'de bir süredir benzinli otomobillerin piyasaya hakim olduğu zaten bilinen bir gerçek. Bu durum, akaryakıt tüketimlerine de doğrudan yansıyor. Benzin, motorinden daha fazla satın alınıyor. BenzinLitre'nin araştırması da bunu doğrular nitelikte. Zira kullanıcıların yüzde 35'i, benzin satın almak için istasyonların yolunu tuttu. Motorin arayışında olan araç sahiplerinin oranı ise yüzde 33'e geriledi. Bu gerilemenin 2022'de de devam etmesi bekleniyor...