Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Edinilen bilgilere göre benzine de motorine de bu gece yarısı itibarıyla zam gelecek. İşte zamların oranı ve büyük şehirlerdeki son durum...

Rusya-Ukrayna savaşı brent petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde tavan yapan, sonradan geri çekilme yaşasa da şimdilerde yine yükselişe geçen brent petrol fiyatı, araç sahiplerini yine kara kara düşündürecek gibi görünüyor. Zira benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yeni zamlar bekleniyor...

Daha önce de sektör kaynaklarından tutarlı bilgiler paylaşan gazeteci Alaattin Aktaş, Twitter'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. İddiaya göre bu gece yarısı itibarıyla hem motorine hem de benzine zam gelecek. Benzin fiyatları, bu geceki zamla birlikte yeniden 20 TL'ye merdiven dayamış olacak. Motorinin litre fiyatı ise 22 TL'den yüksek olacak.

Benzine 1,67 TL, motorine 1,6 TL zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 1,67 TL, motorine ise 1,60 TL zam gelecek. Peki bu zam gerçekleşirse Türkiye'nin en büyük şehirlerinde yaşayan vatandaşlar, yarın nasıl bir tablo ile karşılaşacaklar?

İstanbul:

Benzin: 19,77 TL

Motorin: 22,23 TL

Ankara:

Benzin: 19,87 TL

Motorin: 22,34 TL

İzmir:

Benzin: 19,89 TL

Motorin: 22,38 TL

Alaattin Aktaş'ın Twitter'daki paylaşımı:

"Akaryakıt zammında küçük bir hata yapmışım. Bu gece yarısından itibaren beklenen zam benzinde 1.67 lira, motorinde 1.60 lira."