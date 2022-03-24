Akaryakıt fiyatlarına bugün de zam geleceği iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litresine 1,37 TL daha zam gelecek. Benzin içinse bir beklenti yok. Bu durumda büyük şehirlerdeki motorin fiyatları ne kadar olacak?

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatları, kendini bugün de hatırlatacak gibi görünüyor. Zira sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 25 Mart 2022 itibarıyla motorine bir kez daha zam gelecek. Mart ayının başından beri hafif hafif yükselen dolar kuru ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükseliş trendinde olan brent petrol fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu zammın şaşırtıcı bir tarafının olmadığını söylemek gerek...

Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak zam, motorinin litresinde 1,37 TL olarak karşımıza çıkacak. Benzin içinse herhangi bir zam beklentisi bulunmuyor. Bu arada; zammın şu an için kesinleşmediğini, bunun bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmek gerek. Peki bu iddia gerçekleşirse büyük şehirlerdeki durum nasıl olacak?

Zamdan sonraki fiyatlar nasıl olacak?

İstanbul:

Benzin: 19,78 TL

Motorin: 23,59 TL

Ankara:

Benzin: 19,88 TL

Motorin: 23,70 TL

İzmir:

Benzin: 19,90 TL

Motorin: 23,74 TL

Akaryakıt sektöründe piyasa serbestisi olduğunu da unutmayalım. Yukarıdaki fiyatlar, bulunduğunu bölgelere göre birkaç kuruşluk farklılıklar içerebilir.