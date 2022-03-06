Benzin ve Motorin Fiyatlarına Bir Kez Daha Zam Geliyor

Artık pek de şaşırmasak da, maalesef ki benzin ve motorine bir kez daha zam geleceği söyleniyor. Geleceği söylenen yeni zam ile birlikte motorinin fiyatı 22 TL'yi aşıyor.

Akaryakıta birbiri ardına yapılan zamların sonu gelecek gibi durmuyor. Daha bundan iki gün öncesinde benzin ve motorine yeni zam yapılmış; benzinin litre fiyatı 69 kuruş artırılırken motorin fiyatının da 84 kuruş arttığı bildirilmişti.

Ancak gelen bilgilere göre vatandaş daha bu son zammı sindirememişken akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geliyor. 7 Mart Pazartesi, yani yarın gerçekleşecek zam ile birlikte motorinin litre fiyatına tam olarak 1 lira 44 kuruş; benzinin litre fiyatına ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzine 57 kuruş, motorine 1 lira 44 kuruş zam

Benzine 3 Mart’ta 88 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 5 Mart’ta ise 69 kuruş zam gelmişti. Yarın gelecek 57 kuruşluk zam ile benzinin litre fiyatı İstanbul’da 19,24 TL’ye, Ankara’da 19,34 TL’ye, İzmir’de ise 19,36 TL’ye çıkacak. Böylece son dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruş olmuş olacak.

Motorine ise 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart’ta ise 84 kuruş zam yapılmıştı. Yeni gelecek olan 1 lira 44 kuruşluk zam sonrasında ise motorinin litre başı fiyatının İstanbul’da 22,19 TL’ye, Ankara ve İzmir’de ise 22,30 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bunun sonucunda ise son dört iş gününde motorin fiyatları toplam 5 lira 12 kuruş artmış olacak. Bu da demek oluyor ki motorinin fiyatı 22 TL'yi aşmış olacak.

Zam sonrası üç büyük şehirde fiyatlar şu şekilde olacak:

İstanbul:

Benzin: 18,67 -> 19,24 TL

Motorin: 19,75 -> 22,19 TL

Ankara:

Benzin: 18,77 TL -> 19,34 TL

Motorin: 19,86 TL -> 22,30 TL

İzmir: