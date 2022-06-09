Akaryakıt fiyatları dövizdeki artışı takip etmeye devam ederken bugün araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzinin litre fiyatına 1,45 TL zam geleceği iddia edildi.

Geçtiğimiz gün dolar kurunun yeniden 17 TL’yi, euronun da 18’in üstüne çıktığını görmüşken, genel anlamda dövize endeksli olan akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam beklentisi de oluşmuştu. Benzinin litresi artık 26 TL’yi aşmışken bugün, sürücüleri arabadan daha da uzaklaştıracak bir haber daha geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatı, 11 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 1,45 TL zamlanacak. Yeni devasa benzin zammıyla birlikte benzin fiyatları 28 TL’ye dayanacak iken, üç büyükşehirde benzinin litre fiyatı şu şekilde olacak:

Yeni zamla benzin fiyatları