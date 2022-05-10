Benzin Fiyatlarına Yeni Bir Zam Geleceği Açıklandı

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruşluk bir zam daha gelecek. Yeni zamla benzinin litre fiyatı 21,5 TL'ye dayanacak.

Rusya – Ukrayna savaşıyla birlikte küresel akaryakıt fiyatlarının artışı, ülkemizde halihazırda artmakta olan fiyatlar için yeni bir kıvılcım olmuştu. Günümüzde benzinin litre fiyatı 20 TL’nin üzerinde seyrederken bugün araç sahiplerini yeniden üzecek bir beklenti paylaşıldı. Haber, doların 15 TL’yi yeniden aşmasının ardından geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş zam gelecek. Motorinin litre fiyatında değişim olmayacağı aktarılırken, yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı üç büyük şehirde şu şekilde değişecek: Yeni zamla benzin fiyatları nasıl olacak? İstanbul: 20,34 TL -> 21,12 TL

20,34 TL -> 21,12 TL Ankara: 20,44 TL -> 21,22 TL

20,44 TL -> 21,22 TL İzmir: 20,44 TL -> 21,22 TL İLGİLİ HABER SON DAKİKA: Dolar, Yeniden 15 TL'yi Gördü! İLGİLİ HABER Benzin Zamlarından Sıkılanlara: Neredeyse Yarı Yarıya Yakıt Tasarrufu Yapmanızı Sağlayacak 10 Tavsiye

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/benzine-zam-geliyor-3-7125206/

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