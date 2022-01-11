Aracınızda Yakıt Tasarrufu Yapmanızı Sağlayacak 10 Öneri

Artan akaryakıt fiyatları sonrası daha önemli olan yakıt tasarrufu yapabileceğiniz 10 öneriyi sizin için listeledik. Bu önerilere dikkat ederseniz daha az yakıtla daha uzun mesafeler gidebilirsiniz.

Ülkemizde son birkaç senedir yakıt fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Özellikle 2021 ve 2022'nin devamında karşımıza çıkan zamlar araba kullanan insanların belini bükecek cinsten. Akaryakıt fiyatları sadece 1 sene içerisinde neredeyse 2 kat arttı. Dolar kuru ve enflasyonun halka en somut yansımalarından olan akaryakıt fiyatları, görünüşe göre bir süre daha yükselme eğiliminde olacak. Peki arabanızın daha az yakıt harcamasının bir yolu var mı?

Artan yakıt fiyatları da düşünüldüğünde aracınızın daha az yakıt harcaması çok daha önemli olmaya başladı. Bizler de bugün sizlere arabanızın hangi yakıt cinsini kullanırsa kullansın tasarruf etmesi için neler yapmanız gerektiğini anlatacağız. Aşağıda sunacağımız önerilere uyarak arabanızın yakıt tüketimini önemli ölçüde düşürebilir ve paranızın cebinizde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Yakıt tasarrufu için yapabileceğiniz 10 öneri

Hızlı araç kullanmayı bırakın.

Mecbur kalmadıkça ani fren yapmayın.

Camları açarak arabanızın aerodinamiğine yok ettiğinizi unutmayın.

Klima kullanımına özen gösterin.

Aracınızı devrinde kullanmaya özen gösterin.

Aracınızı uzun süre rölantide çalıştırmayın.

Aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırın.

Arabanızı doğru viteste kullanın.

Aracınızın lastik basıncının doğru olduğundan emin olun.

Aracınızdaki gereksiz ağırlıklardan kurtulun.

Hızlı araç kullanmayı bırakın.

Yakıt tasarrufu yapmanın belki de en basit yolu hızınıza dikkat etmektir. Elbette bu; arabanızı fazla yavaş kullanacağınız anlamına gelmiyor. Örneğin saatte 90 kilometre hızla gitmek, 120 kilometre hızla gitmeye göre neredeyse yarı yarıya daha az yakıt harcayacaktır. Elbette burada doğru vites kullanımı ve devir önemli. Onlara da birazdan geleceğiz.

Daha net açıklamak gerekirse arabanızı zorlayacak tüm eylemler yakıt tüketimini artıracaktır. Örneğin 1.3, 1.4 gibi küçük motora sahip arabalarda yüksek hız yapmak motoru zorlayacağı için yakıt tüketimini de uçuracaktır. Bununla birlikte çok yavaş araç kullanmak da gideceğiniz mesafeye ulaşmanızı uzatacağı ve aracın çalışır saatini artıracağı için yakıt tüketimini artıracaktır. O sebeple çok yavaş ya da çok hızlı gitmeden doğru vites ve devirle kat edeceğiniz yol arabanızın yakıt tüketimini minimuma indirecektir.

Mecbur kalmadıkça ani fren yapmayın.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sık sık ani fren yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yoğun trafikte yapacağınız ani frenler çoğunlukla şoför kaynaklıdır. Ani fren ve manevralar yakıt tüketimini artıran önemli unsurlardandır. Yakıt tüketimi yapmak için zaten trafik nedeniyle çok hızlı gidemeyeceğiniz yollarda hızınızı yavaş yavaş artırmalı ve doğru orantılı olarak daha az ve daha hafif frenler yapmalısınız.

Camları açarak arabanızın aerodinamiğini yok ettiğinizi unutmayın.

Arabanız yüzlerce mühendis tarafından dikkatlice çizilip sayısız teste girmiş, karşıdan gelen havayı hızlıca arkaya atması için tasarlanmıştır. Özellikle, hız yaptığınız uzun yollarda aracın camlarını açtığınızda bu aerodinamik etkisi önemli ölçüde yok olacak ve aracınız rüzgara karşı gittiği için daha fazla yakıt harcayacaktır.

Örneklendirmek gerekirse normalde spor ayakkabıyla koşan bir atletin ayağına bot giydirip koşturtmaya çalışmaya benzediğini söyleyebiliriz. Atlet, spor ayakkabıyla koştuğu hıza bot giyerken ulaşmak için çok daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaktır.

Klima kullanımına özen gösterin.

Arabalardaki klimalar hem kış hem de yaz aylarında ciddi anlamda hayat kurtarıyor. Son yıllarda çıkan araçlarda klimaların yakıt tüketimine etkisi minimuma indirilmiş olsa da özellikle 10 yaşının üstündeki araçlarda bu oran çok daha fazla. Özellikle 1.3, 1.4 gibi zaten küçük motorlu ve nispeten yaşlı olan araçların üzerine bir de klima eklendiğinde hissedilebilir bir performans kaybı oluyor. Bu kaybı bertaraf etmek isteyen sürücüler de gaz pedalına daha yüksek güçlerle basıyorlar. Bu da elbette yakıt tüketimini artırıyor.

Aracınızı devrinde kullanmaya özen gösterin.

Arabanızın yakıt tüketimine etki eden en önemli şeylerden biri de devirdir. Arabanızın hızı fark etmeksizin yüksek devirlerde kullanırsanız yakıt tüketimi de artacaktır. Bu sebeple arabanızın 2000 - 3000 devir arasında kalmasına özen gösterin. Yüksek devir elbette daha yüksek hızlara çıkmanızı sağlayacaktır, ancak bunun sonucunda da yakıt tüketimi artacaktır. Tam tersi olarak yüksek viteste düşük devir motoru boğacaktır.

Aracınızı uzun süre rölantide çalıştırmayın.

Beklemeniz gereken durumlarda arabanızı rölantide çalıştırmamaya özen gösterin. Özellikle Start - Stop özelliği bulunan araçlarda, 2 dakikadan uzun sürebilen kırmızı ışıklarda bile aracınızı durdurabilirsiniz. Motor; hacmine ve diğer özelliklere bağlı olarak rölantideyken saatte ortalama 1,5 litre yakıt tüketir. Bu yakıt tüketiminden kaçınmak için aracınızı durdurup gideceğiniz zaman yine çalıştırmak yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayabilir.

Aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırın.

Arabanızın bakımı hem sizin güvenliğiniz hem de arabanızın sağlığı için önemli bir unsurdur. Özellikle 10 bin bakımı gibi belirli periyotlarla yaptırmanız gereken bakımlar ise yakıt tüketimi için önemli hususlar arasında yer alır. Eskiyen bir motor yağı, sürtünmeyi artıracağı için yakıt tüketimini de artıracaktır. O sebeple, yağ, hava filtresi gibi bakımları düzenli olarak yaptırmaya özen gösterin.

Arabanızı doğru viteste kullanın.

Aslında bu madde yüksek hız ve aracı devrinde kullanmaya bağlantılı. Arabanızı kullanırken yapacağınız hıza ve devir sayısına göre doğru viteste olmalısınız. Arabanız doğru hızdayken her zaman yüksek viteste olmalıdır. Yani yüksek hızla giderken düşük viteste gitmek hem arabanıza zarar verecek hem de yakıt tüketimini artıracaktır. Aynı şekilde düşük hızda yüksek vitesle gitmek de motoru boğacak ve yakıt tüketimini artıracaktır.

Yakıt tüketimini minimuma indirmek için arabanız hızını aldıktan sonra en yüksek vitese alıp burada sabit bir hızla gitmek yakıt tüketimini önemli ölçüde minimuma indirecektir. Son olarak arabanızı 2. viteste kaldırma gibi durumlar da motoru zorlayacağı için yakıt tüketimine etki edecektir.

Aracınızın lastik basıncının doğru olduğundan emin olun.

Her araba ve lastikte belirtilen bir basınç önerisi vardır. Eğer arabanızın lastiği düşük basınçta; yani yeteri kadar şişirilmemişse sürtünmeye neden olacak ve yakıt tüketiminizi önemli ölçüde artıracaktır. O sebeple lastiklerinizin havasını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Hemen hemen tüm yakıt istasyonlarında ücretsiz olarak kullanabileceğiniz lastik şişirme noktaları olduğunu hatırlatalım.

Bununla birlikte lastiğin cinsi de yakıt tüketimine doğrudan etki eden bir unsurdur. Yaz lastikleri daha az yakıt tüketir. Kış lastikleri ise yola daha fazla yapıştığı için daha fazla yakıt tüketecektir. Elbette bu lastiklerin kullanıldığı dönemler vardır. Yaz lastiği, soğuk bir kış ayında kullanıldığında özelliğini kaybederek kaza yapma riskinizi artıracaktır. O sebeple kış lastiği çoğu şehirde zorunlu olmakla birlikte gereklidir.

Aracınızdaki gereksiz ağırlıklardan kurtulun.

Arabanızın zaten kendi ağırlığı vardır. Bir de bu ağırlığın üzerine yolcular gelir. Tüm bunlar yakıt tüketimini artıran unsurlardır. Eğer buna ek olarak arabanızın bagajında ya da arka koltukta fazladan ağır eşyalar bulunursa yakıt tüketiminiz artacaktır. Kullanmadığınız gereksiz eşyalardan kurtularak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

Aracınızda yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayacak bazı püf noktalara listeledik. Peki sizler bu içeriği işe yarar buldunuz mu? Öneri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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