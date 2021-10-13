Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, akaryakıt fiyatlarını dengede tutan Eşel Mobil Sistemi ile ilgili konuştu. Devletin daha fazla ÖTV karşılayabilecek durumda olmadığını söyleyen Karyağdı, sistemden vazgeçilmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının otomatik olarak 2,5-3 TL yükseleceğini ifade etti.

Türkiye'de bir süredir, Eşel Mobil Sistemi (EMS) isimli uygulama sürdürülüyor. Akaryakıt alan vatandaşların cüzdanını doğrudan etkileyen bu uygulama, fiyatların belirli düzeyde kalabilmesi için devletin ÖTV'den vazgeçmesini temel alıyor. Yani akaryakıta yansıması gereken fiyat artışı, EMS sayesinde ÖTV'den karşılanıp pompaya yansıtılmıyor ve vatandaşın cebinden çıkmamış oluyor. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamalar, artık bu uygulamanın sürdürülebilirliğinin kalmadığını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte EMS'den vazgeçilirse, akaryakıta bir anda 2,5-3 TL zam gelebilir.

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, Dünya'ya verdiği röportajda EMS'de sürecin sonuna gelindiğini açıkladı. Zira akaryakıt kaynaklı enflasyon oluşmaması için uygulamaya konulan EMS, akaryakıttan alınan ÖTV'yi neredeyse sıfırladı. Sistemin işe yaradığını ancak artık ekarte edilecek ÖTV'nin kalmadığını belirten Karyağdı, hükümetin bu konuda kaynak arayışında olduğunu ancak şu ana kadar yapılan çalışmaların geçici olduğunu söylüyor.

"Geçici çözümlerin yıkıcı etkisi olur"

Nazmi Karyağdı'ya göre hükümet, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV'yi artırarak finansman giderlerini kısıtladı; kurumlar vergisi oranını yüzde 25'e çıkararak ve araç giderlerinin yüzde 70’inin gider yazılmasını sağlayarak akaryakıttaki ÖTV açığı için kaynak yaratmaya çalıştı. Yani bir taraftan azalan vergi gelirinin diğer taraflardan karşılanması sağlandı. Ancak bunun geçici bir çözüm olacağını ifade eden Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Karyağdı, bu tür çözümlerin etkisinin kalıcı ve yıkıcı olacağını belirtti. Bu durum elbette, bizler gibi sıradan vatandaşların canını daha fazla yakacak...

Türkiye'nin önündeki yeni ve hayatımızı doğrudan etkileyecek sorunu dile getiren yetkili isim, bu sorun için bazı çözüm önerilerinde de bulundu. Bu önerilerin başında ise tahmin edilebileceği üzere yeni bir vergi sistemi geliyor. Karyağdı'ya göre hem düzenleme hem de uygulama olarak adil bir vergi sisteminin getirilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir şey olur mu olmaz mı şu an için bir şey demek pek de mümkün değil...

Rakamlar ne diyor?

Nazmi Karyağdı, akaryakıtta gelinen noktayı rakamlarla da açıkladı. Türkiye'nin bir dönemler akaryakıttan en fazla vergi alan ülke konumunda olduğunu hatırlatan Karyağdı, 2005 yılında kurşunsuz benzinin fiyatının yüzde 75'inin, motorin fiyatının ise yüzde 65,09'unun vergi olduğunu söyledi. Ancak son verilere göre Türkiye, artık akaryakıtta dünyanın en düşük vergilerini alıyor. Öyle ki bugün benzin fiyatının yalnızca yüzde 27,24'ü (ÖTV, KDV ve diğer kalemler dahil) vergi olarak ödeniyor. Bu oran, Avrupa Birliği'nde yüzde 56,87.

EMS'nin uygulamaya konduğundan beri devletin akaryakıttaki ÖTV gelirinin ciddi oranda azaldığını belirten Nazmi Karyağdı, TL'nin değerlendiği dönemde bile ÖTV gelirlerinin azaldığını belirtti. Bu bağlamda; devlet 2017 yılında akaryakıttan 65 milyar 622 milyon liralık ÖTV geliri kazanırken, 2018 yılında, yani TL'nin bir önceki yıla göre değerlendiği dönemde 55 milyar 593 milyar lira ÖTV olarak alındı. 2020'de 69 milyar liraya ulaşan gelir miktarı, 2021'in Ocak-Eylül döneminde ise yalnızca 26 milyar 178 milyon lira olarak kayıtlara geçti...