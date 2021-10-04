TÜİK, eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 19,58'e ulaştı. Önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün kömür olurken yıllık bazda en çok zamlanan ürün grubu, gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hepimizi doğrudan etkileyen eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tahmin edebileceğiniz üzere tüketici enflasyonu (TÜFE), eylül ayında da yükseldi. Yıllık bazda yüzde 19,58'e ulaşan enflasyon, bir önceki aya göre de yüzde 1,25 artış gösterdi. Bu durum, alım gücümüzün eylül ayında da düştüğü anlamına geliyor.

TÜİK tarafından açıklanan veriler, kategorilere de ayrıldı. Bu kategorilere baktığımızda, eylül ayında en çok zamlanan ürün kategorisinin ne yazık ki gıda ve alkolsüz içecekler olduğunu görüyoruz. Bu kategorideki fiyat artışı, yüzde 28,79 olarak gerçekleşti. Ev eşyaları yüzde 23,27 zamlanırken lokanta ve otel hizmetlerindeki fiyat artışı, yüzde 23,27'ye ulaştı. Fiyatı en az yükselen ürün grubu ise yüzde 1,8 ile alkollü içecekler oldu.

Fiyat artışlarının kategorilere göre değişimi

TÜFE'nin belirlenmesini sağlayan ürün kalemleriyle ilgili yapılan açıklamalar, enflasyonu belirleyen kalemlerin 318'inde fiyat artışı gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan; 51 ürün kaleminin fiyatında düşüş gerçekleşirken 46 kalem üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı. Peki eylül ayında fiyatı en çok zamlanan ürün hangisiydi?

TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımızda, eylül ayında bir önceki aya göre en çok fiyat artışı olan ürün kaleminin kömür olduğunu görüyoruz. Bu şaşılacak bir şey değil çünkü kış mevsiminin yaklaşmasıyla kömür talebinin artması, fiyatları yüzde 33,72 oranında etkiledi. Bu ürün kalemini yüzde 30,46'yla kıvırcık, yüzde 29,52'yle servis ücretleri, yüzde 28,30'la yurt ücretleri ve yüzde 24,25'le de özel üniversite ücretleri takip etti.

İşte eylül ayında fiyatı en çok artan ürünler