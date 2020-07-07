Benzine Bu Geceden İtibaren Zam Geliyor

Benzin, geçtiğimiz zamanlarda ciddi fiyat değişiklikleri yaşamıştı. Önce üç günde iki kez zamlanan benzine bir sonraki gün indirim gelmişti. Şimdiyse benzin tekrardan zamlandı.

Geçtiğimiz haftalarda benzin fiyatlarında zamma gidilmişti. Bu zamlardan önce İstanbul’da benzinin litresi 6,15 liradan, motorinin litresiyse 5,66 liradan satılıyordu. Ankara ve İzmir şehirlerindeyse benzinin litresi 6,21 liraya alınabiliyordu. Zammın gelmesinin ardından İstanbul’da benzinin litresi 6,15 liradan 6,39 liraya, Ankara’da 6,21 liradan 6,45 liraya ve İzmir’de 6,21 liradan 6,45 liraya yükselmişti.

Bu zamdan üç gün sonra beklenmedik bir şekilde benzinin fiyatının ikinci kez arttığını sizlere aktardık. Kısa bir süre sonra geri çekilen zam sonucunda benzinin litre fiyatına 12 kuruşluk bir zam gelmişti. Son alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına yeniden zam geliyor.

Önce motorine şimdi de benzine geldi

Az önce bahsettiğimiz üzere ikinci zammın geri çekilmesiyle birlikte Ankara’da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 liraya, İstanbul’da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir’deyse ortalama 6,57 liradan 6,35 liraya inmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgilere göre Ankara'da ortalama 6,35 liraya satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olarak belirlendi. İstanbul ve İzmir'deyse bu fiyatlar sırasıyla 6,38 ve 6,46 liraya çıktı.

Zammı somut bir şekilde aktarmamız gerekirse Ankara'dan benzin alan ve 50 litrelik deposunu fulleyen bir kişi, eskiden bu işlemi 317 lira 50 kuruşa yapabiliyorken yeni zamla birlikte 322 liraya gerçekleştirecek. Bu da bir depoda 4,5 TL zam anlamına geliyor.

Siz de araba sahibiyseniz ve yeni fiyatlardan etkilenmek istemiyorsanız aracınızın deposunu doldurmanızı önerebiliriz ancak benzin fiyatlarına gelen zamların ve indirimlerin sık gerçekleştiğini, yanlış bir kararda zararlı çıkabileceğinizi belirtmekte de fayda var.