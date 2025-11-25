Tümü Webekno
Benzinli Fiat 500 Resmen Tanıtıldı: İşte Boyutuyla Kadınların Favorisi Olacak Aracın Özellikleri

Fiat, ikonik şehir otomobili 500'ün yeni versiyonunu tanıttı. Fiat 500 Hybrid ismiyle gelen otomobil, 1.0 litrelik motora entegre hafif hibrit sistemden güç alıyor. İşte Fiat 500 Hybrid ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İtalyan otomobil devi Fiat'tan otomobil tutkunlarını hem sevindirecek hem üzecek bir haber geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte 500 Hybrid modelini resmen tanıttı. Hafif hibrit ünite ile desteklenen otomobil, satışa sunulduğu ülkelerde büyük ilgi görecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Fiat 500 Hybrid'e yakından bakalım.

Fiat 500 Hybrid, tasarım açısından elektrikli versiyona benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda; ön kısımda parçalı ve LED destekli aydınlatmalar görüyoruz. Arka kısımdaysa basit bir aydınlatma tasarımı ile karşılaşıyoruz. 3 kapılı hatchback, daha önce olduğu gibi yine şehir içi kullanıma yönelik dizayn edilmiş durumda.

Karşınızda Fiat 500 Hybrid!

Başlıksız-2

Otomobilin iç kısmına baktığımızda aşırı sade bir tasarım görüyoruz. Direksiyonun arka kısmında kavisli bir göstege ekranına sahip olan Fiat 500 Hybrid, orta konsolda da küçük bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Hem orta konsolda hem de direksiyonun sol alt kısmında fiziksel butonlarla donatılan otomobil, dijital butonlardan hoşlanmayan tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Başlıksız-2

Gelelim kaput altına. Fiat 500 Hybrid, her zaman olduğu gibi yine düşük güçlü bir motorla gelecek. Şirketin açıklamasına göre 1.0 litrelik 3 silindirli turbo motor, bu araca 65 beygir gücü ve 92 Nm tork sağlayacak. 0-100 km/s hızlanma süresi 16,2 saniye olan otomobil, 155 km/s hızın üzerine çıkamayacak. Ancak tüm bunlara ek olarak can sıkıcı bir detay var: Fiat 500 Hybrid, sadece manuel şanzıman ile satılacak.

Başlıksız-2

Bu arada; haberimizin başından beri Fiat 500 Hybrid ifadesini kullanmış olmamıza rağmen yukarıda hibrit üniteden bahsetmemiş olmamız dikkatinizi çekmemiş olabilir. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu otomobilde gelişmiş bir hibrit ünite bulunmayacak. Hafif hibrit ünitenin özellikleri de belli değil.

Başlıksız-2

Fiat 500, uzun zamandır Türkiye pazarına gelmiyor. Bakalım şirket, hafif hibrit versiyonun Türkiye pazarına gelmesi için herhangi bir girişimde bulunacak mı...

