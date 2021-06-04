Türkiye’nin teknoloji şirketi Casper, teknoloji dünyasının sevilen YouTuber’larından Enis Kirazoğlu ve Beşiktaşlı ünlü futbolcu Josef de Souza ile eğlenceli bir işbirliğine imza attı. Kirazoğlu, Josef de Souza için özel olarak konfigüre ettiği “Excalibur E600” oyuncu bilgisayarı ile Call of Duty: Warzone oynadı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden Casper, Enis Kirazoğlu ile birlikte Beşiktaş’ın sevilen futbolcusu Josef de Souza için özel bir oyuncu bilgisayarı oluşturdu. Oluşturulan bu oyuncu bilgisayarı, ilk kez bir futbolcu için özel olarak konfigüre edilmişti. Josef de Souza’nın bu özel oyuncu bilgisayarındaki deneyimlerinin anlatıldığı bir video da çeken ekip, eğlenceli bir işbirliğine imza atmış oldu.

Josef de Souza için oluşturulan özel Excalibur bilgisayar, Enis Kirazoğlu tarafından konfigüre edildi. Kirazoğlu, de Souza için Intel’in 11. nesil Core i7 işlemcisini, NVIDIA’nın GeForce RTX 3090 ekran kartını, 64 GB RAM, 2 TB SSD ve bu yüksek gücü destekleyecek 1.200 wattlık güç kaynağı tercih etti. Tüm bu donanım özellikleri, ASUS ROG Strix Z590 anakartının üzerine yerleştirildi.

İşte Josef de Souza için konfigüre edilen Casper Excalibur E600

Josef de Souza için özel olarak konfigüre edilen Excalibur E600, yukarıdaki donanım özelliklerinden de anlayabileceğiniz üzere piyasanın en iyi donanım özelliklerine sahip modellerinden bir tanesi. Açık konuşmak gerekirse bu tür bir bilgisayarda oynayamayacağınız hiçbir oyun bulunmuyor. Peki Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu, bu oyuncu bilgisayarı ile ilgili neler düşünüyordu. İşte çekilen video, Casper Excalibur E600 deneyiminin neler sunduğunun gözler önüne serilmesini sağlıyor.

Kendisinin de bir oyunsever olduğundan bahseden Josef de Souza, kendisi için özel olarak konfigüre edilen oyuncu bilgisayarında son dönemlerin en popüler hayatta kalma oyunlarından bir tanesi olan Call of Duty: Warzone’u oynadı. Kasanın içindeki donanımın tüm sınırlarını zorlayan ünlü futbolcu, yaşadığı deneyimi “Oyunda güç budur!” cümleleriyle anlattı. Josef de Souza’ya göre Casper Excalibur E600’ün sunduğu güç, oynadığı oyunun çok daha akıcı olmasını sağlamış, oyunun dinamiklerini hissetmesine yol açmıştı. Josef de Souza, yalnızca 1 haftalık ısınma süresinin sonunda en iyi oyunculardan bir tanesi olabileceğini ifade ediyor.

İşte Josef de Souza ile Enis Kirazoğlu’nun o videosu