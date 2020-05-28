Bethesda, Arx Fathalis’i Ücretsiz Olarak Dağıtıyor

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Bethesda, Arkane Studios'un 20. Yılına Özel Arx Fatalis’i Ücretsiz Olarak Dağıtıyor

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Oyun dünyasının dev ismi Bethesda Games, 2002 yapımı Arx Fatalis’in geliştiricisi Arkane Studios'un 20. yaşını oyunu ücretsiz dağıtarak kutluyor. Oyuna sahip olmak için tek yapmanız gereken yazımızdaki adımları takip etmek.

Günümüzün en popüler serileri olan The Elder Scrolls, Fallout ve DOOM’un geliştiricisi Bethesda Games, oyuncular tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Uzun süredir oyun sektöründe belli bir yere sahip olan geliştirici stüdyo, bugün oyuncularına bir hediye veriyor.

Bethesda Games, 28 Haziran 2002 yılında piyasaya sürdükleri Arx Fatalis’in geliştirici stüdyosunun 20. yılını oyunculara bir hediye vererek kutluyor. Oyun dünyasının büyük ismi, Arx Fatalis’i oyunculara hediye ediyor. Oyun, normalde Steam mağazasında 10 TL’lik fiyat etiketine sahip.

E-posta servisine abone olmanız yeterli:

arx fatalis

28 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında Bethesda’nın e-posta servisine abone olan oyuncular, Arx Fatalis’in PC sürümü kopyasını Bethesda Games kütüphanelerine ücretsiz olarak ekliyor. Oyunla birlikte Bethesda, bir de oyuna özel hazırlanan ‘The Art of Arkane’ isimli kitabı da ücretsiz olarak sunuyor.

Bethesda Games’in e-posta servisine abone olarak ücretsiz Arx Fatalis kopyasını alan oyuncular, oyunu yalnızca Bethesda Launcher üzerinden oynayabiliyor. Bethesda Games’in e-postalarını almak istemiyorsanız oyunu aldıktan sonra e-posta servisine olan aboneliğinizi istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Arx Fatalis nasıl ücretsiz olarak alınır?

arx fatalis

  • Öncelikle bu bağlantıya tıklayarak Bethesda Games’in özel sayfasına ulaşın.
  • Join Arkane Outsidersseçeneğine ve ardından Log In and Join Now seçeneğine basın.
  • Karşınıza gelen sayfada Bethesda hesabınız varsa giriş yapın, yoksa yeni hesap oluşturarak o hesaba giriş yapın.
  • Giriş yaptıktan sonra aynı yerdeki Join Nowseçeneğine tıklayın. Oyun artık Bethesda kütüphanenize eklendi.
  • Bu bağlantıya giderek Bethesda Launcher’ı indirin ve oyunu yükleyin. Ayrıca bu bağlantıya tıklayarak The Art of Arkane’in PDF’ine ulaşabilirsiniz.
Kaynak : https://www.indiegamebundles.com/bethesda-is-giving-away-arx-fatalis-for-free/
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