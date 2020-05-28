Bethesda, Arx Fathalis’i Ücretsiz Olarak Dağıtıyor

Oyun dünyasının dev ismi Bethesda Games, 2002 yapımı Arx Fatalis’in geliştiricisi Arkane Studios'un 20. yaşını oyunu ücretsiz dağıtarak kutluyor. Oyuna sahip olmak için tek yapmanız gereken yazımızdaki adımları takip etmek.

Günümüzün en popüler serileri olan The Elder Scrolls, Fallout ve DOOM’un geliştiricisi Bethesda Games, oyuncular tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Uzun süredir oyun sektöründe belli bir yere sahip olan geliştirici stüdyo, bugün oyuncularına bir hediye veriyor.

Bethesda Games, 28 Haziran 2002 yılında piyasaya sürdükleri Arx Fatalis’in geliştirici stüdyosunun 20. yılını oyunculara bir hediye vererek kutluyor. Oyun dünyasının büyük ismi, Arx Fatalis’i oyunculara hediye ediyor. Oyun, normalde Steam mağazasında 10 TL’lik fiyat etiketine sahip.

E-posta servisine abone olmanız yeterli:

28 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında Bethesda’nın e-posta servisine abone olan oyuncular, Arx Fatalis’in PC sürümü kopyasını Bethesda Games kütüphanelerine ücretsiz olarak ekliyor. Oyunla birlikte Bethesda, bir de oyuna özel hazırlanan ‘The Art of Arkane’ isimli kitabı da ücretsiz olarak sunuyor.

Bethesda Games’in e-posta servisine abone olarak ücretsiz Arx Fatalis kopyasını alan oyuncular, oyunu yalnızca Bethesda Launcher üzerinden oynayabiliyor. Bethesda Games’in e-postalarını almak istemiyorsanız oyunu aldıktan sonra e-posta servisine olan aboneliğinizi istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Arx Fatalis nasıl ücretsiz olarak alınır?