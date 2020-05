Bethesda: The Elder Scrolls VI’dan Bir Süre Daha Haber Yok

Bethesda’nın elindeki en büyük serilerden biri olan The Elder Scrolls serisinden The Elder Scrolls VI’ya ilişkin açıklama geldi. Şirket, oyuncuların The Elder Scrolls VI haberlerine inanmamalarını söyledi.

Son yıllarda Bethesda’nın oyun fuarlarında ve diğer etkinliklerde üstünde durduğu iki farklı markası bulunuyor. Bu markalar, sizin de bildiğiniz üzere Fallout ve The Elder Scrolls. Bir süredir firma, ya sonu gelmeyen Skyrim versiyonlarından birini ya bir ESO içeriğini ya da Fallout 76’ya dair bir şeyleri paylaşıyor. Hayranlar için, özellikle de The Elder Scrolls hayranları için, bunların çoğu pek de anlamlı şeyler değil çünkü oyuncular, The Elder Scrolls VI’yı bekliyor. Oyun hakkında uzun yıllardır kimisi oldukça ciddi, kimisi dişe dokunmayan iddialar ortaya atılıyor. Bethesda çalışanı: 'The Elder Scrolls VI’ya dair haber beklemeyin' Bethesda’nın sonraki iki projesi büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu oyunlardan biri, yeni bir bilim kurgu macera oyunu olan Starfield olacak. Onu da The Elder Scrolls VI takip edecek. Bu kısmı zaten biliyoruz. Öte yandan Bethesda’ya göre oyun hakkında bu yıl içinde duyabileceklerimiz bu kadarla sınırlı olacak. Pete Hines, Twitter’da etiketlendiği bir iletiye cevap verirken bu durumu bir nevi resmileştirmiş oldu. Peter Hines, kendisine oyunla ilgili ne zaman bilgi alabileceklerini soran bir kullanıcıya, önce Starfield yapacaklarını ve bir yıl süreyle bu konuda bilgi vermeyeceklerini söyledi. Starfield ile ilgili bir soruya Hines “Bir gün)” şeklinde cevap verdi. Hines’ın bu açıklamasının ardından bir başka kullanıcıysa bunu “Pazar?” olarak yorumlayıp “Sub-reddit çılgına dönmek üzere” ifadesini kullandı. Hines da bunun üzerine kısaca “Size laf anlatmak mümkün değil, hayal kırıklığınızın tadını çıkarın” yazdı. Bethesda oyunları gizemini koruyor: Öte yandan açıklamalardan da anlaşıldığı üzere ilk çıkacak olan oyun Starfields olacak. Oyun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimizi göz önüne alırsak The Elder Scrolls VI hakkında bir şey duymamız gerçekten de oldukça zor. İLGİLİ HABER The Elder Scrolls VI'nın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı Açıklamaya baktığımızda Bethesda daha uzun yıllar boyunca oyunu piyasaya sürmeyebilir. Oyunun uzun süre önce yayınlanan fragmanı dışında oyuna dair yeni bir şey yok. Umarız The Elder Scrolls VI, Half-Life 3’e benzemez.

Kaynak : https://www.forbes.com/sites/paultassi/2020/05/11/some-elder-scrolls-6-news-no-elder-scrolls-6-news-likely-for-years-according-to-bethesda/#200f660c230f

