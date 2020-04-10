GTA’nın İkonik Aracı, Better Call Saul Dizisinde Görüldü

GTA 4 ve 5’in sevilen araçlarından biri olan ve bir süre önce gerçek hayata getirilen Bravado Banshee, Better Call Saul dizisinin son bölümünde kısa bir süre de olsa görüldü.

GTA 5, tüm zamanların en fazla satan oyunları listesinde ikinci sırada geliyor. 2013 yılında piyasaya sürülen oyun, o tarihten beri her yıl en fazla satan oyunlar arasında yer almaya devam ediyor. GTA 5’in satış başarısını, GTA 5’ten kısa bir süre sonra piyasaya sürülen GTA Online daha da katlamıştı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan GTA serisi, kurgu olarak bildiğimiz bazı nesneleri gerçek dünyada da karşımıza çıkıyor. GTA’nın gerçeğe dönüştürülen içeriklerinden biri de geçtiğimiz günlerde Better Call Saul dizisinin son bölümünde görüldü.

Better Call Saul dizisinin yayınlanan son bölümü olan Bagmag’de kısa bir süre, GTA’nın ikonik araçlarından Bravado Banshee görülüyor. GTA 4’ten beri GTA oyunlarında yer alan spor araç, 2013 yılında Rockstar Games, West Coast Customs ve GameStop tarafından gerçeğe dönüştürülmüştü.

Bravado Banshee, ilk olarak GTA 4’ye yer almıştı. Dodge Viper SRT temel alınarak geliştirilen araç, çok beğenilince GTA 5’te de oyuncuların karşısına çıkmıştı. Daha sonra bu aracın gerçek hayatta bir benzeri yapılarak satışa sunulmuştu.

Dizide Bravado Banshee’nin bilerek mi yer aldığı konusunda henüz bir bilgi yok. Ama yinede büyük bir hayran kitlesine sahip olan GTA’nın dünyasından gerçeğe dönüştürülmüş eşyaların sürpriz şekilde karşımıza çıkması oyun severlerin dikkatini çekiyor.

GTA'nın ikonik aracı Bravado Banshee'nin Better Call Saul'da görüldüğü anlar: