Henüz anime nedir bilmediğimiz zamanlarda izlemeye başlayarak hayran kaldığımız çizgi film Beyblade, bugün bile hala dünya çapında milyonlarca hayrana sahip bir seri. Daha sonra pek çok yeni versiyonu yayınlanmış olsa da orijinal yapımda adını görünce bile gülümsediğimiz unutulmaz karakterler var.

Bugün artık anime, manga, animasyon, çizgi roman gibi farklı türler olduğunu biliyoruz ancak şöyle bir geçmişe dönüp de çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlere baktığımız zaman hepsi bizim için benzersiz birer yapımdı. Bugün bile hala dünya çapında milyonlarca hayranı olan Beyblade ise pek çoğumuzu ilk kez anime ile tanıştırdı. İlk kez 2001 yılında yayınlanan orijinal Beyblade serisi birçok kişi için gerçek bir efsanedir.

Beyblade, genç çocukların topaçlarla yarıştığı ve maceralar yaşadığı bir animeydi. Ancak anlatılan hikayeler ve bu hikayelerde yer alan karakterler pek çoğumuzun ilk arkadaşları oldular. Daha sonra pek çok yeni versiyonu yayınlanmış olsa da ilk Beyblade ve karakterleri hala unutulmazlar arasında ilk sırada. Gelin efsane çizgi film Beyblade ile tanıştığımız ve görünce bile yüzümüzde birer gülümse oluşturan bazı karakterleri hatırlayalım.

Beyblade izleyenlerin unutamayacağı karakterler:

Japonların Batılılara bakışı: Max Tate

Beyblade, Beyblade: V-Force ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Max Tate karakteri, G-Revolutions ve PPB All Starz üyesidir. Annesi Avrupa kökenli Amerikalı, babası ise Japon’dur. Takımın tam Japon olmayan tek üyesidir. Sarı saçları ve mavi gözleri ile Japonları Batılılara olan bakış açısını yansıtır. İyi huylu, sevimli bir karakterdir. Maçlarda saldırıdan ziyade savunma yapar. 4 Sacred Bit-Beasts beyblade’den birine sahiptir.

Geleneksel bir karakter: Ray Kon

Beyblade, Beyblade: V-Force ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Ray Kon karakteri, G-Revolutions ve White Tiger X üyesidir. Geleneksel kıyafetler giyer. Sakin ve açık fikirli bir karakterdir ama kendine güveni bir hayli yüksektir. Maçlarda hızlı saldırılar yapması ile öne çıkar. 4 Sacred Bit-Beasts beyblade’den birine sahiptir. Beyblade saldırı sırasında Beyaz Kaplan’ın gücünü kullanır ve ölümcüldür.

Serinin ana kahramanı: Takao Kinomiya

Beyblade orijinal serinin ana kahramanı olan Takao Kinomiya, Bladebreakers üyesi ve takımın en iyisidir ancak takımın lideri değildir. Seri boyunca mizah seviyesi yüksek bir karakter olarak izledik ve devam yapımlarında gerçek bir kahramana dönüştüğünü gördük. Yine de pek fazla arkadaşı yoktur. Dış görünüşü ile Batı etkisinde kalmış Japon gençleri anımsatır. Maçlarda çoğu zaman kararlı ve güçlüdür ancak bazen aceleci kararlar alarak sonucunu düşünmeden hareket edebilir. 4 Sacred Bit-Beasts beyblade’den birine sahiptir.

Acımasız ve soğuk: Kai Hiwatari

Beyblade, Beyblade: V-Force ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Kai Hiwatari karakteri, Blade Sharks takımının eski ve G-Revolutions takımının yeni lideridir. Blitzkrieg Boys takımının da eski bir üyesi olan Kai, 4 Sacred Bit-Beasts beyblade’den birine sahiptir. İstediklerini elde etmek için her şeyi yapmaya hazır, fazla gururlu ve kendine oldukça güvenen bir karakterdir. Acımasız ve soğuk biri olarak tanınır. Maçlarda gücünü nefretten alır ve gerçekten ölümcül olabilir.

Takımın beyni: Kenny

Beyblade, Beyblade: V-Force ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Kenny karakteri, G-Revolutions ve BBA Revolution üyesidir. Bit-Beasts beyblade sahibi değildir ancak hepsine hakim olduğu için teknisyen ve tamirci olarak görev yapar. Japonca orijinal adı Manabu Saien olsa da her zaman Kenny olarak anılır ve Bladebreakers takımının beynidir. Teknoloji konusunda gerçek bir uzman, sevecen ve iyi huylu bir karakterdir.

Gerçek bir şövalye: Johnny McGregor

Beyblade ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Johnny McGregor karakteri, Blader for Scotland olarak bilinen Majestics takımının bir üyesidir. Gladiator of Glasgow lakabıyla anılır. Salamalyon isimli bir Bit-Beast sahibidir. Devamlı bir mavi bandana takar ve kızıl saçlıdır. Gerçek bir şövalye gibi kaba, sabırsız ve pervasız bir karakter olarak bilinir. Takım arkadaşlarıyla arası iyi olsa da diğer karakterlere karşı alaycı bir tavrı vardır. Maçlarda savaşçı bir strateji izler.

BBA Başkanı: Mr. Dickenson

Beyblade, Beyblade: V-Force ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Stanley A. Dickenson ya da bilinen adıyla Mr. Dickenson, BBA kısaltması ile anılan resmi Beyblade Komitesi’nin başkanıdır. Uzun beyaz bıyıklara ve gür kaşlara sahip yaşlı bir adamdır. Devamlı bir melon şapka takar. Uysal bir kişiliğe sahip olmasına rağmen dediğim dedik bir karakterdir. Turnuva planlamalarını yapar ve ana karakterlerimizle sık sık iletişime geçer.

Rus yarışçı: Tala

Beyblade ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Yuri Ivanov ya da bilinen takma adıyla Tala karakteri, Blitzkrieg Boys takımının lideridir. Wolborg isimli bir Bit-Beast sahibidir. Adından da anlaşılacağı üzere Rusya’dan gelmiştir ve kızıl saçları vardır. Küçük yaştan itibaren bir beyblade ustası olmak için yetiştirilmiş ve hatta bu nedenle genetiği üzerinde oynamalar yapılmıştır. Alaycı ve hırslı bir tavrı vardır. Maçlarda acımasız ve kendine özgü bir strateji izler.

Tam bir vampir: Sanguinex

Orijinal Beyblade serisinde karşımıza çıkan Sanguinex karakteri, Dark Bladers takımının resmi olmayan lideri olarak kabul edilir. Kızıl gri saçları ve kırmızı gözleriyle gerçek bir vampire benzemektedir. Çoğu zaman sakin bir karaktere sahiptir ancak özellikle kaybettiği maçlar sonunda oldukça kindar olduğu görülür. Pelerinini kullanarak şekil değiştirme yeteneğine sahiptir. Kibar, iyi huylu ama aynı zamanda ürkütücü ve uğursuz olarak görülen Sanguinex, serideki en dikkat çeken karakterlerden bir tanesidir.

Takımın aklı: Hiromi Tachibana

Beyblade ve Beyblade V-Force serilerinde karşımıza çıkan Hiromi Tachibana karakteri, Bladebreakers takımının bir üyesidir. İkinci sezonda izleyiciyle buluştuğu zaman beyblade’lerden nefret eden bir karakterdi. Ancak lider ruhu ve akılcı kişiliği sayesinde zaman içinde Bladebreakers takımına uyum sağlamıştır. Otoriter ve aşırı tepkiler veren bir karakterdir. Ancak tüm bu özellikleri sayesinde takımın iyi bir üyesi olmakla kalmamış, zaman için takım aklının sesi olmuştur.

Amerikalı koç: Judy Tate

Beyblade, Beyblade: V-Force ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Judy Tate karakteri Max Tate ve Charlotte Tate'in Avrupa kökenli Amerikalı annesidir. PPB All Starz koçudur ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaktadır. Mor saç bandı ve sarı saçlarıyla tam bir Batılı havasına sahiptir. Çocuklarını çok seven ve konu onlar olduğu zaman son derece şefkatli olan karakterimiz, konu iş olduğu zaman gerçek anlamda acımasız olabilir.

İtalyan yarışçı: Enrique

Beyblade ve Beyblade: G-Revolution serilerinde karşımıza çıkan Enrique ya da tam adıyla Enrique Giancarlo karakteri, Majestics takımının üyesidir ve İtalyandır. Amphilyon isimli bir Bit-Beast sahibidir. Dalgalı sarı saçlara ve mavi gözlere sahiptir. Sportif ve havalı bir tarzı vardır. Takımının diğer üyelerine göre çok daha anlayışlı bir yapısı vardır. Maçlarda kaybetmeyi sevmez ve bazen öfkelendiği zaman sonu hiç de hoş olmayan kararlar alabilir.

Bir dönemin efsane çizgi filmi Beyblade’in unutulmaz karakterlerinden bazılarını listeledik ve kısaca dikkat çeken özelliklerinden bahsettik. Elbette efsane anime serisinin karakterleri bunlarla sınırlı değil. Listemizde olmasını istediğiniz unutulmaz Beyblade karakterlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.