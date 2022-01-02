Cedric'in hep sekiz yaşında olması, sevimli şekilde havuç yiyen Bugs Bunny, küçücük haliyle Tom'u peşinden koşturan Jerry, tüm şirinliğiyle Sünger Bob ve daha niceleri... Çizgi filmler, yaşları büyük veya küçük fark etmeden herkesin izleyebildiği yapımlardır.

Televizyonun yeni yeni hayatımıza girdiği yıllarda yaşayanların çocukluğunun en keyifli ve eğlenceli anlarından biri de sevdiğimiz bir çizgi filmi izlemekti. Dolayısıyla sevdiğimiz çizgi filmlerin sonunun da sonunun da mutlu olmasını isteriz.

Fakat bilindik bazı çizgi filmlerin sonu öyle beklenmedik bitiyor ki senaristlerin çok sevilen ve mutluluk kaynağı olan çizgi filmlerin sonuna neden böyle bir final yazdıklarına şaşırıyorsunuz. Öyle ki yayınlanması yasaklananlar dahi var.

İşte sevdiğimiz çizgi filmlerin beklenmedik final bölümleri!

Sekiz yaşında ve aşıksanız hayat gerçekten zor olmalı: Cedric

'Sekiz yaşındaysanız ve aşıksanız hayat gerçekten çok zor' repliğiyle çoğumuzun aklına kazınan Cedric, finalinin şok edici olması sebebiyle Türkiye dahil çoğu ülkede yasaklandı. Cedric, çizgi filmin ana temalarından biri olduğu üzere hep 8 yaşındadır ve okuldan arkadaşı Chen'e aşıktır. Fakat Cedric, final bölümünde nihayet büyüyor ve 28 yaşına geliyor. Hala Chen'e aşık olan Cedric birgün Chen'in evine sarhoşken zorla giriyor ve Chen'e tecavüz ediyor. Çocukça bir aşktan, şiddet ve cinselliğin yoğun olduğu bir finale bağlanan çizgi filmin sonunda senarist ''8 yaşındaysanız hayat çok güzel ama 28 yaşınıza geldiğinizde işler değişiyor.'' diyerek bitirmiştir.

Bir kedi ve bir fare arasında bitmek bilmeyen mücadele: Tom ve Jerry

Tom ve Jerry, hepimizin sevdiği ve en azından bir kez izlediği bir çizgi film. Jerry'nin Tom'dan dahiyane planlar yaparak kaçtığı, Tom'un ise ısrarla yakalamaya çalıştığı çizgi film her çocuk için izlemesi mutluluk verici ve keyifliydi. Fakat sonu hiç de mutluluk verici olmadı. Tom ve Jerry çizgi filminin finalinde, Jerry ve Tom dost olurlar. Bir süre sonra her ikisi de hayatının aşkını bulur ama aşık olduğu kişiler başkalarına gidince depresyona girerler. Finalde bir tren rayında ağlayarak görünen Tom ve Jerry, intihar etmeyi beklerken bir tren onlara hızla yaklaşır ve film biter.

Bir Japon manga dergisi animasyonu: Şeker Kız Candy

Bir manga dergisinden çıkma olan ve zamanında çocukların keyifle izlediği Şeker Kız Candy, finaliyle çocukların izlemesi sakıncalı unsurlar içerdi. Finalinde, Candy'nin sevgilisi attan düşerek ölüyor ve sonrasında Candy, Terry isimli biriyle sevgili oluyor. Ancak Terry, Candy'i aldatarak başkasıyla evleniyor. Bu duruma oldukça üzülen Candy ise intikam almak amacıyla sevgilisinin dayısıyla evleniyor. Bir söylentiye göre ise final bölümünün çoğu ülkede yayınlanmamasının sebebi de Candy'nin göğsünün görünmesidir.

'Bir kedi gördüm sanki!' repliğinin minik sahibi: Tweety

'Bir kedi gördüm sanki!' repliğiyle aklımıza kazınan ve Tweety'nin azılı düşmanı Sylvester ile kovalamasını keyifle izlediğimiz bir çizgi film oldu. Tweety'nin final bölümü aslında net olarak bilinmiyor. Bir söylentiye göre Sylvester bir kabus sonucu Tweety'nin kaybolduğunu düşünüp telaşlanıyor fakat Tweety bulunduğunda ise öpüşüp barışıyorlar. Diğer bir söylentiye göre ise Tweety, Sylvester'ın kollarını ve bacaklarını kesiyor.

Alp Dağlarında yalın ayak bir kız çocuğu: Heidi

Annesi babası olmadığı için teyzesi tarafından Alp Dağlarında dedesinin yanına gönderilen Heidi'nin hikayesini anlatan çizgi filmin sonu öyle beklenmedik bitti ki çoğu ülkede yasaklanmak zorunda kaldı. Dedesiyle gayet mutlu şekilde yaşayan Heidi, çizgi filmin sonunda dedesi tarafından cinsel istismara maruz kaldığı için severek izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Dünyanın en uzun futbol sahasının olduğu çizgi film: Kaptan Tsubasa

Japonya'da koş koş bitmeyen bir futbol sahası, o futbol sahasında ise karakteristik saçlarını savurarak koşan birinin çizgi filmi: Kaptan Tsubasa. Tsubasa diğer çizgi filmlerine göre mutlu sonla bitti. Final bölümünde Tsubasa'nın çalıştırdığı takım üst üste dünya şampiyonu oluyor ve üniversiteden mezun olunca da kariyerine Japonya yerine Brezilya'da devam ediyor.

Mavi gözleri, sarı rengiyle tatlılık abidesi: Sünger Bob

Sünger Bob, çoğumuzun bildiği gibi en yakın arkadaşı Patrick ile hayata daima pozitif bakan renkli bir karakter. Fakat final bölümüyle bu pozitif havası bitiyor. Sünger Bob'un finalinde Yengeç Restoran'da çıkan yangın sonucu Sünger Bob ve Patrick hayatını kaybediyor ve bu sebeple final bölümü çoğu ülkede yasaklanıyor.

'Naber Cınım!': Bugs Bunny

Çoğumuzun bildiği ve sevdiği Bugs Bunny çizgi filmi, kesinlikle yasaklanmayı hak eden bir final yapıyor. Sevimli tavşanımız, sürekli onunla uğraşan Duffy Duck'a artık sabredemiyor ve sonucunda öldürüp parçalara ayırarak bir göle atıyor.

Yabba dabba duuu: Taş Devri

Fred, Wilma, Barni ve Beti'nin evliliklerini ve aynı zamanda arkadaşlıklarını izlediğimiz Taş Devri 90'ların sonunda izlenen ve en çok sevilen çizgi filmlerden biriydi. Final bölümü diğer çizgi filmler kadar beklenmedik olmasa da yine şaşırttı. Finalinde Barni ve Beti'nin oğlu Bambam ile Fred ve Wilma'nın kızı Çakıl evleniyor ve bunun sonucunda ise ikiz bebekleri oluyor.

İflah olmaz bir çapkın: Johnny Bravo

Kendine özen gösteren, bakımlı, yakışıklı fakat kadınların ilgisini bir türlü çekemeyen Johnny Bravo karakterinin çizgi filmi, final bölümüyle oldukça şaşırtıyor. Bu ilgisizlikten yakınan Johnny Bravo eşcinsel oluyor.