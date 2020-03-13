Marvel Sinematik Evreni’nde Natasha Romanoff karakteri etrafında dönen Black Widow filmi 1 Mayıs 2020 tarihinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin başrol oyuncusu Scarlett Johansson ise filmle ve karakterin ölümüyle ilgili verdiği bir röportajla konuşuluyor.

Scarlett Johansson, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Natasha Romanoff karakterinin Avengers: Endgame filminde beklenenden farklı bir ölüm yaşadığını açıkladı. Marvel hayranları tarafından uzun zamandır merakla beklenen Black Widow filmiyle çok yakında sinemalarda boy göstermeye hazırlanan Johansson, Romanov karakterini ve Marvel Sinematik Evreni içinde yer alışını yorumladı.

Filmin çekimleri sırasında bazı büyük değişiklikler yapıldığını ekleyen ünlü yıldız, Romanoff'un vedasının bunlardan biri olduğunu aktardı. Avengers: Endgame, birçok yönden Iron Man yolculuğunu tam anlamıyla başlatan kahramanlara uygun bir geri dönüş sağladı.

Röportajda Scarlett Johansson'dan MCU (Marvel Sinematik Evreni) kariyerine tekrar bakması ve en sevdiği sahnelerden bazılarını seçmesi istendi. Natasha Romanoff karakterinin kendisi için farklı bir yerde olduğunu söyleyen oyuncu “Karakterin ölüm sahnesinin filmde zaten çok fazla eylem olmadığı için normal seyirde olduğunu düşünüyoruz. Zaten izleyiciyi de bu kaybın gerçekliği ve şokuyla baş başa bırakmak istedik” dedi.

Iron Man 2'de yer alan koridor dövüş sahnesinde bazı kötü adamları alt ederken yaptığı hareketler sorulduğunda, “Hareketlerin çoğu gerçekten esneklik gerektiren ve Natasha'nın geçmişine saygı gösteren cinstendi. Bugün hâlâ o hareketlerin çoğunu yapabiliyorum, sadece şimdi biraz daha zorluyor" diyen Johansson, yaklaşan Black Widow filminde bu hareketlerden bazılarını görmeye devam edeceğimizin sinyallerini de vermiş oldu.

Çıkış tarihi Corona virüsü sebebiyle ertelenebilir:

Black Widow, MCU hayranlarının yıllardır beklediği bir film. Bununla birlikte hayranlar biraz daha beklemek zorunda kalabilirler. Stüdyoların özellikle son birkaç haftadır büyük film yayınlarını ertelediği biliniyor. Daha önce 1 Mayıs 2020 olarak konuşulan vizyon tarihi şu anda dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle bir erteleme alabilir.

Şimdilik Disney'in ne yapmaya karar vereceğini beklemek ve görmekten başka çaremiz yok gibi görünüyor. Yakında paylaşılacak kesin çıkış tarihiyle Marvel hayranlarına güzel haberler vermeyi dört gözle bekliyoruz.