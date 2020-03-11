Beynin Aktivitelerini Kontrol Ederek Tedavi Mümkün Olabilir

Beyindeki elektrik aktivitesinin anlaşılması ve kontrol edilebilmesi, hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bu alanda yapılan çalışmalar gelecekte zihinsel ve nörolojik hastalıkların tedavisinde bir tedavi seçeneği olacak gibi görünüyor.

Uzmanlar, beynin elektriksel aktivitesinin tespit edilmesinin ve bu elektrik aktivitesinin kontrol edilmesinin önümüzdeki dönemlerde tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünüyorlar. Beyindeki elektriksel aktivitenin kalıplarının belirlenmesi, insanların beyinleri ve vücutları hakkında daha fazla bilgiye ulaşılmasını sağlayabilir.

İnsan beynindeki elektriksel aktivitenin kalıplarının tespit edilmesi ve kontrol edilebilmesi, biyokimyanın vücut için yaptıklarını kontrollü olarak yapmak için kullanılabilir. Şu anda hastalıkların tespit edilmesi için kan örnekleri inceleniyor. Kan testleri ile birçok hastalık ortaya çıkarılabiliyor. Benzer şekilde beynin elektriksel aktivite kalıpları da incelenerek şizofreni gibi hastalıkların yanı sıra nörolojik hastalıkların ortaya çıkarılması mümkün olabilir.

Sinirbilimci Marcel Just ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nden meslektaşları, bir kişinin düşüncelerini deşifre etmek için fMRI beyin görüntüleme yöntemini kullanıyor. Araştırmacılar, belirli bir sayı veya nesne düşünüldüğünde, bir cümle okunduğunda, belirli bir duygu deneyimlendiğinde veya yeni bir bilgi öğrenildiğinde beynin elektriksel aktivitesini makine öğrenme kullanarak analiz etmeye çalışıyorlar.

Marcel Just ve meslektaşlarının yaptığı çalışmaya benzer çalışmalardan elde edilecek elektriksel aktivite kalıpları, insanların ne düşündüğünün belirlenmesini sağlayabilir. Bu şekilde insanların intihar gibi düşünceleri, “ölüm” ve “mutluluk” gibi kelimelere verilecek tepkilerle anlaşılabilir.

Beyin devrelerindeki elektriksel aktivitenin kontrol edilmesi, kalp rahatsızlıklarının tedavisinde elektriksel yöntemlerin başarısına benzer bir potansiyel taşıyor. Araştırmacılar, elektriksel ve manyetik darbelerle parkinsondan kronik depresyona kadar birçok hastalığa tedavi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Şu anda zihinsel ve nörolojik hastalıkların tedavisinde laboratuvarlarda geliştirilen ilaçlar kullanılıyor. Ancak ilaçlar bu tedavilerde her zaman yeterli olmayabiliyor. İlaç tedavisinin yerine beyinde sorunlu olan sinir devresini uyarmak, çok daha etkili bir tedavi yöntemi olabilir.

Beynin elektrik aktivitesinin kalıplarının tespit edilmesi ve bu kalıplar aracılığıyla tedavi uygulamanın etik yönleri hala tartışılmaktadır. Beyin üzerinde daha önce yapılan çalışmalar insanların bu alana daha çekingen bir şekilde yaklaşmasına neden oluyor. Ancak gerçekten başarı elde edilecek çalışmalar ile nörolojik ve zihinsel hastalıkların tedavisinde önemli araçları sunabilirler.