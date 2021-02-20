İzlerken sadece eğlenmeyeceğiniz, aynı zamanda üzerine teoriler kurup sizi düşünmeye itecek dizileri sizin için listeledik.

Günümüzde çevrimiçi yayın hizmetleri ve platformlarının artmasıyla, önceye nazaran çok daha fazla dizi ve film izliyoruz. Bazı izleyiciler “çerezlik” adı verilen 20-30 dakikalık diziler ya da filmler izlemeyi seçerken, bazıları da izlerken aynı zamanda düşündüren dizi ve filmleri izlemeyi seviyorlar.

Bazı diziler, seyirciye neler olduğunu direkt olarak vermiyor. Bazısı bunu alt metin vererek yapıyor, bazısı ise bütün olay örgüsünü dizinin en sonunda veriyor. Biz de sizin için, bulmaca çözer gibi izleyeceğiniz, bazen kimin kim olduğunu karıştıracağınız, bazen ise hangi zaman çizelgesinde olduğunuzu sorgulayacağınız dizileri listeledik. Şimdiden iyi seyirler!

İzlerken beyin yakan dizi önerileri:

Legion

Westworld

Dark

Utopia

Black Mirror

OA

Fringe

Sense 8

Russian Doll

American Gods

Legion

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Yönetmeni: Noah Hawley

Oyuncuları: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza

Çıkış tarihi: 2017 - 2019

IMDB puanı: 8,2

Dizinin ana karakteri David Haller, şizofrenisi olduğu “iddia edilen” genç bir adam. Garip bir karşılaşma sonrasında hayatını sonsuza dek değiştirecek güçlerini keşfeden Haller’ın maceralarını izlediğimiz dizi o kadar kafa karıştırıcı ki, bazı sahneleri anlayabilmek için diziyi durdurup düşünmeniz gerekebilir. Dizide kullanılan müzikler, sahnelerdeki renkler ve çekimler, daha önce hiçbir dizide görmediğiniz bir deneyim sunuyor.

Westworld

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Yönetmeni: Lisa Joy, Jonathan Nolan

Oyuncuları: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris

Çıkış tarihi: 2016 - ...

IMDB puanı: 8,6

1973’te filmi çekilen, 2016’da ise diziye uyarlanan Westworld, dünya dizi tarihinin en cesur dizilerinden biri. İçerisinde birçok sosyal eleştiri olan Westworld, yetişkinler için tasarlanmış ve birebir insana benzeyen robotlarla dolu bir eğlence parkında geçiyor. Parka gelip kendinde robotlara istedikleri her şeyi yapma hakkını bulan insanlar sayesinde bilinçlenmeye başlayan robotların hikayesini anlatan Westworld, izleyenlerine etik ve ahlak kurallarını sorgulatıyor.

Dark

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmeni: Baran bo Odar, Jantje Friese

Oyuncuları: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari

Çıkış tarihi: 2017 - 2020

IMDB puanı: 8,8

Netflix’te en çok izlenen yapımlardan biri olan Dark, bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan ve tüm kasabayı etkileyen bir dizi olayı anlatıyor. Dizi anlattıkça, kasabanın sırları teker teker ortaya çıkmaya başlıyor. Dizide birçok flashback olduğu için bir süre sonra kafanızı karıştıracak aile bağları ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak kafanızı karıştıracak tek şey aile bağları değil aynı zamanda zaman paradoksları.

Utopia

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Yönetmeni: Dennis Kelly

Oyuncuları: Adeel Akhtar, Paul Higgins, Neil Maskell

Çıkış tarihi: 2013 - 2014

IMDB puanı: 8,4

Utopia 2013’te çıkmasına rağmen zamanının çok ötesinde bir dizi. Konusu, sahne çekimleri ve görselleriyle tamamen kendine özgü bir yapım olan Utopia’da internette tanışan bir grup insanın, gizemli cevaplar barındıran garip bir çizgi roman keşfettikten sonra, kendilerine “The Network” adını vermiş acımasız bir organizasyon tarafından takip edilmelerini izliyoruz.

2 sezonunun konuları tamamen farklı olan Utopia’nın, olay örgüsü hakkında sürpriz kaçıracağı için 2. sezonu hakkında bilgi vermiyoruz.

Black Mirror

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmeni: Charlie Brooker

Oyuncuları: Daniel Lapaine, Hannah John-Kamen, Michaela Coel

Çıkış tarihi: 2011 - ...

IMDB puanı: 8,8

Yine çok izlenen bir Netflix yapımı olan Black Mirror’dan için tüm dünyada yayınlanan en cesur dizi olarak bahsedebiliriz. Her bölümü farklı yönetmenler tarafından yönetilen, farklı konuları barındıran ve farklı mesajlar veren bu garip dizi, izleyenlerin asla unutamayacağı bir yapım ortaya koyuyor. Verdiği mesajlarla, sahneleriyle ve çarpıcı görselleriyle, genel olarak teknolojinin insanlar üzerinde olan etkilerine yer veren yapımın ismi de yine teknolojik ekranların kapalıyken siyah bir ayna olarak gözükmesinden geliyor.

OA

Tür: Dram, Fantastik, Gizem

Yönetmeni: Zal Batmanglij, Brit Marling

Oyuncuları: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson

Çıkış tarihi: 2016 - 2019

IMDB puanı: 7,9

Daha önce izlediğimiz yeniden dirilme ve tarikatları konu alan hiçbir diziye benzemeyen OA’de, 7 yıl önce, kör bir şekilde kaybolan Prairie’nin eve geri dönüş hikayesini izliyoruz. Kaybolmasının ardından, 20’li yaşlarında bir genç kız olarak eve geri dönen Prairie’nin kazandığı tek yeteneği görmek değil. Tamamen değişen Prairie hakkında bazıları mucize derken, diğerleri de onun tehlikeli olabileceğinden endişe ediyor.

Fringe

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Yönetmeni: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci

Oyuncuları: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble

Çıkış tarihi: 2008 - 2013

IMDB puanı: 8,4

Beyin yakan ve izleyeni düşünmeye iten ilk dizilerden biri Fringe. İlk sezonlarında her bölümde farklı bir hikaye anlatılıp bölümün sonunda bu bir mesaja bağlanırken; son sezonlara doğru tamamen farklı ve ütopik bir hikaye sunuyor izleyicilerine. Gerek karakter gelişimleri, gerek arka plandaki hikayesinin 1.bölümden itibaren süre gelmesi sebebiyle Fringe’de izleyicilerin asla unutamadığı eski yapımlardan biri.

Sense8

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Yönetmeni: J. Michael Straczynski, Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncuları: Bae Doona, Jamie Clayton, Tina Desai

Çıkış tarihi: 2015 - 2018

IMDB puanı: 8,3

Dünyanın bir yanında ve birbirinden tamamen bağımsız bir grup insanın, bir anda zihinsel olarak birbirine bağlanmasını anlatan dizide, bu insanların dünya düzeni için bir tehdit olarak görenler tarafından avlanmadan hayatta kalmanın bir yolunu bulmalarını izliyoruz. Zihinsel olarak birbirine bağlı olan karakterler aynı zamanda birbirleri için farklı eylemlerde de bulunabiliyorlar ve bu da diziyi daha da kafa karıştırıcı hale getiriyor.

Russian Doll

Tür: Macera, Komedi, Dram

Yönetmeni: Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler

Oyuncuları: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee

Çıkış tarihi: 2019 - ...

IMDB puanı: 7,9

Çok fazla insan tarafından bilinmeyen ve bu nedenle çok izlenmeyen bir Netflix dizisi olan bu yapımda, başrol karakteri sürekli ölüyor. Hem de kendi doğum gününde! Anlam veremediği sonsuz bir döngüye giren ana karakter bu döngüyü kırabilmek için türlü yollar deniyor. İşin içinde yeniden dirilme ve sonsuz loop olan bir dizi, izlemeyi de oldukça zorlaştırıyor. Listedeki tek komedi dizisi olan Russian Doll zaman zaman izleyicisini üzüyor da.

American Gods

Tür: Dram, Fantastik, Gizem

Yönetmeni: Bryan Fuller, Michael Green

Oyuncuları: Ricky Whittle, Emily Browning, Yetide Badaki

Çıkış tarihi: 2017 - ...

IMDB puanı: 7,8

Shadow adında, çok kısa süre önce serbest kalan bir mahkumun, kendisine Wednesday diyen ve Shadow’un hayatı ve geçmişi hakkında göründüğünden de fazlasını bilen gizemli bir adamla tanışması hikayesini izlediğimiz American Gods, mitolojik olay ve karakterlere de yer veriyor. İzlerken kimin mitolojik bir karakter, kimin insan olduğu sorusunu izleyiciye bol bol sorduran bu dizide, Amerika üzerine birçok gönderme bulunuyor. Legion gibi American Gods da görsel efektleri, olay örgüsü, hikayesi ve dizide kullanılan renkler açısından türünün tek örneği.

İzlerken beyninizi yakacak diziler listemizin sonuna geldik. Eğer hepsini kendinize hiçbir soru sormadan izlerseniz “Sonuyla Ters Köşe Yapıp Akıllara Kazınan 10 Netflix Filmi” listemize de göz atıp, filmlerin sonlarını tahmin etmeye çalışabilirsiniz!