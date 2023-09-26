Beymen, özel bir dolma kalem satmaya başladı. Etiket fiyatı 460 bin 15 TL olan ürün, kısa sürede Türkiye'nin sosyal medya gündemine oturdu. Peki bir kalem nasıl oluyor da yarım milyon TL edebiliyor?

Türkiye'nin önde gelen lüks giyim ve aksesuar markalarından Beymen, ülke gündemine oturan bir işe imza attı. Şirket, "Dialog Urushi" dolma kalemleri tam 460 bin 15 TL karşılığında satışa sundu. Bu dudak uçuklatan fiyat, ürünün sosyal medyada gündem olmasına yol açtı. Gelin hep birlikte Beymen'in ultra lüks kalemine yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak Beymen'in zaten akıllara zarar fiyatlarla sattığı dolma kalemler var. Fiyatlar da birkaç yüz TL'den başlayıp, 216 bin TL'ye kadar çıkıyordu. Satışa sunulan yeni ürünse tüm bilinenleri unutturdu. Herhangi bir bireyin 4 adet dolma kaleme yaklaşık yarım milyon TL ödeyip ödemeyeceklerini bilmiyoruz ancak Beymen, bu ürünle çok ciddi seviyede reklam olmayı başarmış durumda.

İşte 460 bin TL karşılığında satın alınabilen dolma kalemler

Beymen'in satışa sunduğu 460 bin TL'lik dolma kalemler, bir set olarak karşımıza çıktı. Dört adet dolma kalemden oluşan bu set, tahmin edebileceğiniz üzere özel bir seri. Beymen'in internet sitesinde, bu set için yapılan açıklamalarda şu ifadelerin kullanıldığını görüyoruz:





Doğu Asya’nın sanat ve zanaatlarında bin yıldır kullanılan doğal lake, parlaklığı ve kendine has çok ve ince katmanlı uygulamalar ile oluşan renk derinliği ile farklılaşıyor.



Lamy dialog urushi



33 setin her biri 4 zarif dolma kalemi içinde barındırıyor – 4 farklı Lamy Dialog 3 yorumu ile birlikte.



Lamy urushi’nin yol gösterici teması evrensel ve ebedi bir konu: 4 farklı mevsim kendi ruh hali ile birlikte: Bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri, yaşamın sonsuz döngüsünün sembolü. Urushi materyalleri tamamen kontrastlık içerir.Doğu Asya’nın sanat ve zanaatlarında bin yıldır kullanılan doğal lake, parlaklığı ve kendine has çok ve ince katmanlı uygulamalar ile oluşan renk derinliği ile farklılaşıyor.Lamy dialog urushi dünya üzerinde, 33 set ile limitli, büyüleyici karakteristik materyalin tetralojisini yakalıyor.33 setin her biri 4 zarif dolma kalemi içinde barındırıyor – 4 farklı Lamy Dialog 3 yorumu ile birlikte.Lamy urushi’nin yol gösterici teması evrensel ve ebedi bir konu: 4 farklı mevsim kendi ruh hali ile birlikte: Bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri, yaşamın sonsuz döngüsünün sembolü.

Bu özel dolma kalem setini daha ucuza satın almak mümkün

Etiket fiyatı 460 bin 15 TL olan Beymen Lamy Dialog Urushi Dolma Kalem için sepette indirim kampanyası bulunuyor. Şirket, ürünü sepete ekleyen müşterilerine tam 69 bin TL indirim uyguluyor. Böylelikle setin fiyatı 391 bin 12 TL'ye düşüyor.

Sosyal medya kullanıcıları ne diyor?

Beymen'in özel dolma kalem setinin sosyal medyada gündem olduğunu zaten söylemiştik. Gelin şimdi de konuyla ilgili yapılan paylaşımlara bakalım: