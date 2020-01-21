Beynimizin Uyurken Baştan Sona Yıkandığı Keşfedildi

Bilim insanları, 13 denek üzerinde yaptıkları bir araştırmayla insan beyninin uyku sırasında yıkandığını tespit ettiler. Araştırmaya göre uyku sırasında kan, beynin dışına doğru akıyor ve bu sırada da beyin-omurilik sıvısı, beyni yıkıyor.

Boston Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Laura Lewis liderliğindeki bir ekip, ilginç bir bilimsel keşif yaptı. Bir süredir insan beyni üzerinde çalışmalar yürüten ekip, insanlar uyuduğu sırada beyinlerinin beyin-omurilik sıvısıyla yıkandığını keşfettiler. Yani beyniniz, siz uyurken ritmik ve atılımlı dalgalar aracılığıyla tamamen yıkanıyor.

Lewis, geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalara göre beyindeki nöronların elektriksel dalga faaliyetlerinin olduğunu zaten bildiklerini ancak beyin-omurilik sıvısında da dalgaların olduğunu son araştırmayla keşfettiklerini söylüyor. Bilim insanları, söz konusu araştırmanın yapılabilmesi için beynin uyku sırasında geçirdiği evreleri resimlendirdiler ve sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, bu yıkama işleminin nasıl olacağını açıkça ortaya koyuyor.

Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre insanlar uyuduktan sonra beyin nöronları, herhangi bir işlev yapmıyor ve bu sırada da kan, beynin dışına doğru akıyor. İşte tam da bu sırada beyin-omurilik sıvısı devreye giriyor ve beyni baştan sona yıkıyor. Laura Lewis, araştırmadan elde edilen bulguların çok önemli olduğunu çünkü bu bulguların yeni keşiflere yol açabileceğini umduğunu ifade ediyor.

Lewis'in umutları, psikolojik ve nörolojik keşiflerle ilgili. Çünkü beyin dalgalarının kan akışı ve beyin-omurilik sıvısı ile birleşmesi, özellikle de yaşa bağlı olağan bozulmaların araştırılması için önemli olabilir. Bunun nedeni ise insanlar yaşlandıkça beyinlerinin daha az miktarda ve daha yavaş dalga üretiyor oluşu. Yani bu araştırma, özellikle de alzheimer hastalığının tedavisi için hem yeni bir kapı aralayabilir hem de bir umut ışığı olabilir.

Lewis, bu önemli keşfi yaşı 23 ile 33 arasında değişen 13 kişi ile yapmış. Araştırmasının devam eden süreçlerinde, daha büyük yaşlarda deneklerden de yardım almayı düşünen Lewis, böylelikle yaşı daha fazla olan insanların beyinlerindeki hareketin nasıl olacağını anlayabileceklerini ifade ediyor. Lewis, böylelikle alzheimer ile ilgili yeni bir keşif yapabileceklerini söylüyor.

Uyurken beynimizin nasıl yıkandığını gösteren video