Güneş Patlamalarında Çıkan Enerji Sayısal Olarak Ölçüldü

Güneş’te meydana gelen patlamaların büyüklüğü sonucu oluşan olaylar, kimi zaman Dünya’yı dahi etkileyebiliyor. Bilim insanları, işte bu patlamalardan bir tanesini ilk kez kaydetmeyi ve patlamanın sayısal ölçümünü yapmayı başardı.

2017 yılında, Güneş’in yüzeyinde bulunan bir Güneş Lekesi’nin yanında, devasa büyüklükte bir manyetik alan patlaması meydana gelmişti. Manyetik enerjinin güçlü çöküşüyle üretilen güçlü Güneş patlamaları, Dünya’daki sert uzay hava koşullarını tetiklemişti.

Meydana gelen bu Güneş patlamaları, ilk kez New Jersey Teknoloji Enstitüsü Expanded Owens Valley Solar Array radyo teleskopu tarafından görüntülendi. Görüntüler, ilk kez patlamanın enerjiyi açığa çıkardığı yerde ve zamanda yakalanabildi.

Meydana gelen patlamalar

Araştırmacılar, mikrodalga spektrumunda toplanan verilerle gelişen manyetik alan gücünün sayısal ölçümünü yapabildi. Bilim insanları, ayrıca diğer enerji formlarına dönüşümünü de takip etti. Daha önce Güneş Tacı adı verilen ve Güneş’in etrafında beliren bu ışık çemberinin manyetik alanı, bir ışıma ya da diğer büyük ölçekli patlamalar sırasında direkt olarak ölçülememişti.

Dolaylı olarak yapılan bu tahminler, manyetik alanın dinamik lokal değişikliklerinin kesin olarak ölçülebilmesini sağlayamıyordu. New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde fizik profesörü olan Gregory Fleishman, “Güneş Tacı’ndaki manyetik enerji yayılımının en kritik noktalarını kesin olarak belirleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, manyetik enerjideki düşüşü ve bölgenin elektrik alanının eş zamanlı gücünü ölçerek enerji sakınımı kanununu ve bu sayede Güneş patlamalarını güçlendiren parçacık ivmelenmesi miktarını doğrulamış oldular. Bu temel süreçler, gama ışını patlamaları gibi en güçlü astrofiziksel kaynaklarda meydana gelenlerde oldukça büyük benzerlikler gösteriyor.

Patlamaların ölçümü

Expanded Owens Valley Solar Array isimli teleskop, 13 anten kullanarak 1 ila 18 GHz menzilinde yüzlerce frekansta optik, ultraviyole, x ışını ve radyo dalgaboyu kullanarak saniyeler içerisinde birçok fotoğraf çekti. Tabii bu patlamanın mekaniklerine bakabiliyor olmak Güneş Sistemi’ndeki en güçlü patlamaları araştırmaya da yeni kapılar açılmasını sağlıyor.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde fizik profesörü olan Dale Gary; mikrodalga emisyonunun, Güneş Tacı’nın manyetik alan çevresine hassas olan tek mekanizma olduğunu dile getiriyor. Profesör Gary, ayrıca ölçümlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor:

“Güneş Tacı’nın manyetik alanında dolaşan yüksek enerjili elektronların mikrodalga aralığındaki manyetik hassas radyasyonu dominant bir şekilde yayması sayesinde ölçümler mümkün hale geliyor. Patlamayla hızlanan parçacıklarla şoklarla huzlanan parçacıkların bağlantısı, hangi patlamaların tehditkar hangilerinin ise zararsız olduğunu anlamamızda önemli.”