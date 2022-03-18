Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen ve keyifli etkinliklere sahne olacak Beyond The Borders etkinliği, 19 Mart'ta başlıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Verimlilik Kulübü tarafından, farklı kültürleri bir araya getirmek ve o kültürlerle tanışılmasına olanak sağlamak için düzenlenen Beyond The Borders etkinliği, bu sene ikinci kez düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl online olarak gerçekleşen etkinlik, bu sene yüz yüze gerçekleşecek ve katılımcılarına keyifli anlar yaşatacak.

19 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler ülke tanıtımlarını ve deneyimlerini paylaştıktan sonra eğlenceli oyunlar, etkinlikler, dans gösterileri ve müzik dinletileri sergilenecek.

Etkinlik dil gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor

İngilizce odaklı gerçekleştirilecek olan etkinlikte, öğrenciler katılımcılarla iletişim kurarak dil gelişimlerine katkı sağlayabilecek, sosyalleşecek ve keyifli vakit geçirecek.

19 Mart cumartesi günü 13.00’da başlayacak olan etkinlik için bu hafta boyunca Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi içerisinde açılacak olan stantlara uğrayıp kaydolabilir ya da Endüstri ve Verimlilik Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından bilgi alabilirsiniz.