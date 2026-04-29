Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

Güvenlik mühendisi Andy Nguyen, belirli PS5 modellerinde Linux çalıştırmayı mümkün kılan **PS5-Linux** projesini yayımladı. Eski firmware sürümüne sahip PS5 Phat konsollar, Steam oyunları ve emülatörler için Linux tabanlı bir oyun bilgisayarı gibi kullanılabiliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

PlayStation 5, bugüne kadar kapalı yapısıyla bildiğimiz bir oyun konsoluydu. Ancak güvenlik mühendisi ve mod geliştiricisi Andy Nguyen, konsolun sınırlarını epey zorlayan PS5-Linux projesini nihayet yayımladı.

Bu proje sayesinde desteklenen PS5 modellerinde Linux çalıştırmak mümkün hâle geliyor. Yani konsol, belirli şartlar sağlandığında klasik bir PlayStation’dan çıkıp Steam oyunları ve emülatörler için kullanılabilen Linux tabanlı bir oyun bilgisayarına dönüşebiliyor.

PS5-Linux, PS5'i Steam oyunları çalıştırabilen bir bilgisayara çeviriyor

PS5-Linux’un en dikkat çekici tarafı, konsolun güçlü donanımını Linux tarafında kullanabilmesi. Proje notlarına göre sistem; PS5’in 8 çekirdekli, 16 izlekli işlemcisinden ve 2,23 GHz’e kadar çıkabilen grafik biriminden yararlanabiliyor.

Bu da işin sadece “Linux açıldı” seviyesinde kalmadığını gösteriyor. Daha önceki denemelerde GTA V’in ışın izleme açıkken 60 FPS civarında çalıştığı, Spider-Man’in ise 1440p çözünürlükte 60 FPS gösterildiği aktarılmıştı.

Yani PS5’i gerçekten bir oyun PC’si gibi kullanmak mümkün olabilir

Tabii burada “PS5 artık tamamen bilgisayara dönüştü” demeden önce küçük ama önemli bir parantez açmak gerekiyor. PS5-Linux, kalıcı bir işletim sistemi kurulumu gibi çalışmıyor. Konsolu her açtığınızda Linux’a geçmek için işlemin yeniden başlatılması gerekiyor.

Yine de proje, PS5 donanımının kapalı PlayStation ekosisteminin dışına çıktığında neler yapabildiğini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. HDMI üzerinden 4K 60Hz görüntü, ses çıkışı, USB portları ve M.2 SSD desteği gibi detaylar da desteklenen özellikler arasında.

Ancak bu özellik her PS5 modelinde çalışmıyor

Buradaki en büyük sınırlama, desteklenen konsol sayısı. PS5-Linux şimdilik yalnızca eski tip PS5 Phat modellerde ve 3.xx ile 4.xx firmware sürümlerinde çalışıyor. Yani güncel yazılıma sahip yeni bir PS5’iniz varsa bu projeden yararlanmanız pek mümkün değil.

3.00, 3.10, 3.20 ve 3.21 sürümlerinde M.2 desteği bulunmazken; 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 ve 4.51 sürümlerinde M.2 SSD desteği kullanılabiliyor. 5.xx sürümler için gelecekte destek gelebileceği belirtilse de bu durumda Linux’un daha sınırlı çalışması bekleniyor.

Kurulum, sıradan kullanıcılar için pek kolay değil

PS5-Linux’u kullanmak isteyenlerin bazı ek donanımlara da ihtiyacı var. En az 64 GB kapasiteli bir USB sürücü gerekiyor ancak daha iyi performans için haricî SSD öneriliyor. Ayrıca klavye, fare ve internet bağlantısı için USB Ethernet ya da Wi-Fi adaptörü kullanılması gerekiyor.

DualSense tarafında da şimdilik tam anlamıyla sorunsuz bir deneyim yok. Dahili Bluetooth desteklenmediği için kolu kullanmak isteyenlerin ayrı bir Bluetooth adaptörüne ihtiyacı var. Bekleme modu ve klasik çift işletim sistemi seçimi gibi özellikler de şu an desteklenmiyor.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6 İçin Sevindirici Haber: Çıkış Tarihi Netleşti, Erteleme Yok!

GTA 6 İçin Sevindirici Haber: Çıkış Tarihi Netleşti, Erteleme Yok!

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

