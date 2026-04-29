Güvenlik mühendisi Andy Nguyen, belirli PS5 modellerinde Linux çalıştırmayı mümkün kılan **PS5-Linux** projesini yayımladı. Eski firmware sürümüne sahip PS5 Phat konsollar, Steam oyunları ve emülatörler için Linux tabanlı bir oyun bilgisayarı gibi kullanılabiliyor.

PlayStation 5, bugüne kadar kapalı yapısıyla bildiğimiz bir oyun konsoluydu. Ancak güvenlik mühendisi ve mod geliştiricisi Andy Nguyen, konsolun sınırlarını epey zorlayan PS5-Linux projesini nihayet yayımladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu proje sayesinde desteklenen PS5 modellerinde Linux çalıştırmak mümkün hâle geliyor. Yani konsol, belirli şartlar sağlandığında klasik bir PlayStation’dan çıkıp Steam oyunları ve emülatörler için kullanılabilen Linux tabanlı bir oyun bilgisayarına dönüşebiliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

PS5-Linux, PS5'i Steam oyunları çalıştırabilen bir bilgisayara çeviriyor

PS5-Linux’un en dikkat çekici tarafı, konsolun güçlü donanımını Linux tarafında kullanabilmesi. Proje notlarına göre sistem; PS5’in 8 çekirdekli, 16 izlekli işlemcisinden ve 2,23 GHz’e kadar çıkabilen grafik biriminden yararlanabiliyor.

Bu da işin sadece “Linux açıldı” seviyesinde kalmadığını gösteriyor. Daha önceki denemelerde GTA V’in ışın izleme açıkken 60 FPS civarında çalıştığı, Spider-Man’in ise 1440p çözünürlükte 60 FPS gösterildiği aktarılmıştı.

Yani PS5’i gerçekten bir oyun PC’si gibi kullanmak mümkün olabilir

Tabii burada “PS5 artık tamamen bilgisayara dönüştü” demeden önce küçük ama önemli bir parantez açmak gerekiyor. PS5-Linux, kalıcı bir işletim sistemi kurulumu gibi çalışmıyor. Konsolu her açtığınızda Linux’a geçmek için işlemin yeniden başlatılması gerekiyor.

Yine de proje, PS5 donanımının kapalı PlayStation ekosisteminin dışına çıktığında neler yapabildiğini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. HDMI üzerinden 4K 60Hz görüntü, ses çıkışı, USB portları ve M.2 SSD desteği gibi detaylar da desteklenen özellikler arasında.

Ancak bu özellik her PS5 modelinde çalışmıyor

Buradaki en büyük sınırlama, desteklenen konsol sayısı. PS5-Linux şimdilik yalnızca eski tip PS5 Phat modellerde ve 3.xx ile 4.xx firmware sürümlerinde çalışıyor. Yani güncel yazılıma sahip yeni bir PS5’iniz varsa bu projeden yararlanmanız pek mümkün değil.

3.00, 3.10, 3.20 ve 3.21 sürümlerinde M.2 desteği bulunmazken; 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 ve 4.51 sürümlerinde M.2 SSD desteği kullanılabiliyor. 5.xx sürümler için gelecekte destek gelebileceği belirtilse de bu durumda Linux’un daha sınırlı çalışması bekleniyor.

Kurulum, sıradan kullanıcılar için pek kolay değil

PS5-Linux’u kullanmak isteyenlerin bazı ek donanımlara da ihtiyacı var. En az 64 GB kapasiteli bir USB sürücü gerekiyor ancak daha iyi performans için haricî SSD öneriliyor. Ayrıca klavye, fare ve internet bağlantısı için USB Ethernet ya da Wi-Fi adaptörü kullanılması gerekiyor.

DualSense tarafında da şimdilik tam anlamıyla sorunsuz bir deneyim yok. Dahili Bluetooth desteklenmediği için kolu kullanmak isteyenlerin ayrı bir Bluetooth adaptörüne ihtiyacı var. Bekleme modu ve klasik çift işletim sistemi seçimi gibi özellikler de şu an desteklenmiyor.