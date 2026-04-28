HBO'nun en sevilen dizilerinden olan House of the Dragon'un 3. sezonundan fragman paylaşıldı, yayımlanacağı tarih açıklandı.

Dünyanın en sevilen serilerinden biri olan Game of Thrones’un evreninde geçen birçok farklı yapım bulunuyor. HBO imzalı House of the Dragon da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz aylarda House of the Dragon’un yeni sezonundan ilk görüntülerin geldiğini görmüştük.

Şimdi ise hayranları daha da heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. HBO, House of the Dragon’un 3. sezonundan yepyeni bir tanıtım fragmanı paylaştı, tam yayımlanma tarihini resmen açıkladı . Fragman, sezonda neler göreceğimiz hakkında bizlere fikir veriyor.

House of the Dragon 3. Sezondan yayımlanan yeni fragman

Fragmana baktığımızda yeni sezonun savaşı dibine kadar hissedeceğimiz aksiyon dolu 8 bölümden oluşacağını görebiliyoruz. Eğer bilmeyenler varsa dizi, Game of Thrones’taki olaylardan 200 yıl önce geçiyor ve Targaryen Hanedanlığı’ndaki iç savaşı konu ediniyor. Yeni sezonda olaylar 2. sezonda kaldığı yerden devam edecek. Rhenyra’nın Alicent, Aemon ve Aegon’a karşı tahtı ele geçirmeye çalışmasını izleyeceğiz.

HBO tarafından yapılan açıklamaya göre House of the Dragon’un 3. sezonu, 21 Haziran 2026 tarihinde HBO Max üzerinden yayımlanacak. Dizinin kadrosunda Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin ve Abubakar Salim gibi isimler yer almaya devam ediyor. Ayrıca yeni isimler de olacak.