Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, App Store abonelikleri için 12 ay taahhütlü yeni bir aylık ödeme sistemi duyurdu. Kullanıcılar, yıllık abonelikleri tek seferde ödemek yerine aylık ödeme takvimiyle kullanabilecek. Ancak iptal etseniz bile 12 aylık taahhüt ödemelerini tamamlamanız gerekecek.

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, App Store’daki abonelik sistemi için oldukça dikkat çekici yeni bir ödeme modeli duyurdu. Şirket, geliştiricilerin artık kullanıcılara 12 ay taahhütlü aylık abonelik sunabileceğini açıkladı.

Bu ne demek? Aslında mantık oldukça tanıdık. Bir uygulamanın yıllık aboneliğini tek seferde ödemek yerine aylık aylık ödeme yapabileceksiniz. Ancak burada önemli bir detay var: Bu klasik bir aylık abonelik değil, 12 aylık ödeme sözü verdiğiniz bir sistem.

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor
Yıllık abonelikler artık aylık ödeme gibi sunulabilecek

Apple’ın yeni sistemi, App Store’daki otomatik yenilenen abonelikler için geçerli olacak. Geliştiriciler, yıllık abonelik paketlerini kullanıcılara daha uygun aylık ücretlerle sunabilecek.

Yani örneğin bir uygulamanın yıllık paketi, kullanıcıya tek seferlik yüksek bir ödeme yerine her ay daha düşük bir tutar şeklinde gösterilebilecek. Bu da özellikle pahalı aboneliklerde ilk bakışta daha cazip bir seçenek gibi görünebilir.

Ancak sistemin asıl farkı burada başlıyor. Kullanıcı aboneliği istediği zaman iptal edebilecek fakat bu iptal, kalan ödemeleri ortadan kaldırmayacak. İptal işlemi yalnızca 12 aylık taahhüt tamamlandıktan sonra aboneliğin yenilenmesini durduracak.

Özetle şöyle; aylık ücreti 15 TL, yıllık fiyatı 120 TL olan bir aboneliğe yeni sistemde ayda 10 TL ödeyerek yıllık abone olabileceksiniz. Ancak ayda 15 TL ödediğinin versiyondan farklı olarak 1 yıl dolmadan aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz ayda 10 TL, 10 TL ödemeye devam ederek 120 TL'nin tamamını ödeyeceksiniz.

Yeni App Store abonelik sistemi mayıs ayında kullanıma sunulacak

Apple, geliştiricilerin bu yeni abonelik türünü App Store Connect üzerinden şimdiden yapılandırabileceğini açıkladı. Ayrıca sistem Xcode üzerinden test edilebiliyor. Yani geliştiriciler, özellik son kullanıcıya açılmadan önce yeni fiyatlandırma planlarını hazırlayabilecek.

Yeni abonelik modeli, ABD ve Singapur hariç dünya genelinde kullanıma sunulacak. Özellik; iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 ve visionOS 26.4 ya da daha yeni sürümlerde desteklenecek.

Apple’ın açıklamasına göre sistem, mayıs ayında yayımlanacak iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, tvOS 26.5 ve visionOS 26.5 güncellemeleriyle daha geniş kitlelere ulaşacak.

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
