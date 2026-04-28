BYD, yeni elektrikli sedan modeli Seal 08'i Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Blade Battery 2.0 teknolojisiyle gelen otomobil; 1.000 km üzeri menzil, 5 dakikada 400 km menzil sunan şarj ve 684 beygire ulaşan güç değeriyle elektrikli araç rekabetini kızıştıracak gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil tarafında rekabet artık yalnızca “kaç kilometre gidiyor?” sorusuyla sınırlı değil. Üreticiler bir yandan daha uzun menzil sunmaya çalışırken diğer yandan şarj sürelerini de benzinli araçlara yaklaşacak seviyeye indirmeye odaklanıyor.

Bu yarışın en iddialı oyuncularından biri olan BYD, yeni sedan modeli Seal 08 ile sahneye çıktı. Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobil, özellikle menzil ve hızlı şarj tarafında sunduğu değerlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BYD Seal 08, menzil ve şarj konusunda iddialı geliyor

BYD Seal 08’in merkezinde şirketin yeni nesil Blade Battery 2.0 teknolojisi yer alıyor. LFP kimyasına sahip bu batarya, 800V mimariyle birleşerek hem daha uzun menzil hem de çok daha hızlı şarj imkânı sunmayı hedefliyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre araç, CLTC test döngüsünde 1.000 kilometreyi aşan menzil sunabilecek. Daha da dikkat çekici kısım ise şarj tarafında karşımıza çıkıyor. Seal 08’in yalnızca 5 dakikalık şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil kazanabileceği belirtiliyor.

Performans tarafında da boş gelmiyor

Seal 08 yalnızca uzun menzilli bir elektrikli otomobil olarak konumlandırılmıyor. Modelin en güçlü çift motorlu versiyonunda toplam 510 kW, yani yaklaşık 684 beygir güç sunuluyor. Bu da aracı performans tarafında da oldukça iddialı bir seviyeye taşıyor.

Araçta arka tekerlekten yönlendirme, DiSus-A akıllı gövde kontrol sistemi ve LiDAR destekli God’s Eye B sürüş destek sistemi gibi teknolojiler de bulunuyor.

Özellikleri

Özellik Batarya Blade Battery 2.0 Batarya kimyası LFP Mimari 800V yüksek voltaj Menzil 1.000 km+ CLTC Hızlı şarj 5 dakikada yaklaşık 400 km Güç 510 kW / 684 hp Uzunluk 5.150 mm Aks mesafesi 3.030 mm Maksimum hız 240 km/s

1.000 km menzil değerine küçük bir not düşmek gerekiyor

BYD Seal 08 için açıklanan menzil değeri, Çin’de kullanılan CLTC test döngüsüne göre veriliyor. Bu test standardı, gerçek kullanım koşullarına kıyasla daha iyimser sonuçlar gösterebiliyor. Yani aracın günlük kullanımda ulaşacağı ya da WLTP menzili tamamen farklı olabilir.

Yine de burada önemli olan şey, BYD’nin elektrikli otomobillerde en çok tartışılan iki konuyu doğrudan hedef alması: menzil kaygısı ve şarj süresi. 5 dakikada 400 km menzil iddiası, uygun altyapı sağlandığında elektrikli araç deneyimini ciddi şekilde değiştirebilir.

BYD Seal 08’in Çin’de 2026’nın ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Aracın Avrupa ve Türkiye gibi pazarlara gelip gelmeyeceği ise şimdilik net değil. Ancak BYD’nin küresel pazarlardaki agresif büyümesi düşünüldüğünde Seal 08’in yalnızca Çin’e özel kalmama ihtimali de bulunuyor.